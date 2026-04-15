“Solidarietà in Rotta verso il Cuore”: i Marinai di Salerno al fianco dei più fragili

In mare nessuno viene lasciato indietro, e lo stesso spirito guida l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI) – Gruppo di Salerno nelle sue attività a terra. Il prossimo sabato 18 aprile, il gruppo salernitano dedicherà una mattinata alla solidarietà concreta, donando e servendo pasti caldi presso la Caritas di Salerno, situata in via D’Avossa presso l’Istituto dei Salesiani.

L’iniziativa non si limita alla semplice erogazione di generi alimentari. Per i Marinai di Salerno, scendere in campo significa tendere una mano e riconoscere la dignità di chi attraversa un momento di fragilità. L’obiettivo è lanciare un messaggio forte alla città: nessuno deve sentirsi invisibile.

I soci dell’Associazione parteciperanno attivamente, indossando i propri simboli e mettendosi al servizio della struttura per la distribuzione dei pasti. Sarà un momento di condivisione e di ascolto, volto a trasformare un gesto quotidiano in un’eco profonda di speranza per il territorio.

L’ANMI Salerno invita le redazioni giornalistiche a dare risalto all’iniziativa e l’intera cittadinanza a partecipare, anche solo con la propria presenza o il proprio sostegno morale, per testimoniare quanto la solidarietà possa essere un motore di cambiamento sociale.

“La solidarietà è un gesto semplice, ma capace di generare un’eco profonda nella vita degli altri”, dichiarano i rappresentanti del Gruppo di Salerno. “Siamo marinai e sappiamo che, nelle tempeste della vita, restare uniti è l’unico modo per raggiungere il porto. Vi aspettiamo sabato mattina per condividere questo momento di umanità”.