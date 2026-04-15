Salerno: 40enne muore dopo un volo dal sesto piano

Dramma nelle prime ore della mattina in una zona centrale della città, tra via Schipa e via Giuseppe Lanzara, a ridosso di Piazza San Francesco. Un uomo di circa 40 anni è stato ritrovato senza vita sull’asfalto dopo essere precipitato da un edificio. A dare l’allarme è stato un lavoratore della zona, che ha udito un forte impatto provenire dall’esterno. Una volta verificato quanto accaduto, ha immediatamente contattato i numeri di emergenza.