“Social…è”, venerdì al Parco Pinocchio la cerimonia conclusiva

Incoraggiare la partecipazione attiva dei giovani nella promozione della tutela dell’ambiente e verso compor-tamenti sostenibili in ambito anche sociale, verso gli anziani e le persone disabili in particolare. E farlo attra-verso le strategie comunicative che i ragazzi apprezzano ed utilizzano ovvero attraverso un uso consapevole e corretto dei social. È stato questo l’obiettivo del progetto “ Social… è”, l’iniziativa promossa ed organizzata da Comune di Salerno, Salerno Pulita e Salerno Solidale che è stata rivolta agli studenti delle ultime tre classi delle scuole Secondarie di Secondo grado, situate nel territorio del Comune di Salerno. Il progetto ha lanciato una sfida attraverso un concorso a premi per gli studenti che hanno realizzato video per TikTok. Venerdì al Parco Pinocchio la consegna dei premi. Il primo posto per la categoria social, premiata dall’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, Paola De Roberto, con buoni Amazon del valore di 500 euro, è stato assegnato a Giovanni Loschiavo, studente del Liceo Tasso, mentre un video nel quale gli studenti della 3 A indirizzo Scult del Convitto nazionale Tasso- hanno focalizzato l’attenzione sulla disabilità si aggiudica la seconda posizione e 300 euro. Un video-invito alla gentilezza realizzato dagli studenti del liceo Severi si aggiudica invece il terzo premio da 200 € nella categoria sociale. Il primo posto della categoria ambiente va, invece, all’appello di salvaguardia lanciato dagli studenti dell’Alfano primo di Salerno, premiati dall’assessore all’Ambiente, Massimiliano Natella, con un bonus di 500 euro mentre la campagna “Cicca cilecca“ degli studenti del Regina Margherita, vince il premio da 300 € in buoni Amazon per la categoria ambiente. Al terzo posto della stessa categoria troviamo l’istituto Virtuoso il cui filmato per l’ambiente divide il montepremi con l’appello proveniente dalla stessa scuola che ospita an-che gli studenti del Cpia Salerno, la scuola al 90% frequentata da cittadini extracomunitari che devono stu-diare per il permesso di soggiorno, che, nel video, chiedono di fare la differenza soltanto nella raccolta diffe-renziata. Menzione speciale e due premi anche per i video del Profagri e all’Istituto Focaccia. Nel corso della serata sono stati, grazie ad Asl e A.C.I., promossi anche comportamenti corretti da tenere alla guida e messaggi contro l’abuso di droghe e alcool. Dopo la cerimonia di consegna, la serata, con ingres-so gratuito, è stata trasformata in una vera e propria festa ed animata dal dj Marco Montefusco molto ap-prezzato dai giovani. “Il confronto con i giovani e con i loro canali di comunicazione è certamente stato stimolante e produttivo anche per noi-ha dichiarato Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita- anche per questo abbiamo scelto di attivare un account su TikTok come ulteriore occasione di promuovere comportamenti corretti tra i nostri cittadini ed in particolare tra i più giovani”. “Alcuni dei video realizzati dai ragazzi mi hanno emozionato – ha dichiarato Mena Arcieri, alla guida di Salerno Solidale-In questa iniziativa raccogliamo i frutti del lavoro fatto sulle nuove generazioni, puntiamo sulla gentilezza e la cura e seminiamo la speranza di migliorare nell’inclusione dei più fragili nelle generazioni future“. Ad aderire al progetto: Liceo Alfano I, liceo Tasso, liceo Severi, liceo Regina Margherita, Ipsar Profagri, Convitto Tasso – annesso Trani, Iss Focaccia, Al-berghiero Virtuoso e Cpia di Salerno.