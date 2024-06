Pagani, stasera c’è Miss Italia

Ritorna dopo 20 anni Miss Italia a Pagani oggi alle ore 21. Il secondo appuntamento, promosso da Salvo Palladino della Mediacast Produzioni responsabile regionale associazione In Campania di Antonio Contaldo, avrà luogo presso il salotto della città: Piazza Auditorium. Il noto concorso di bellezza farà la sua tappa nella regione Campania, in particolare nella città liguorina il giorno 2 giugno alle ore 21. Sono circa 30 le modelle provenienti dalla provincia di Salerno e Napoli, che saranno presenti alle ore 17 in loco per fare le prove dedicate all’85esima edizione del noto concorso di bellezza. Una sfilata sotto le stelle e tra le stelle: infatti ci saranno presentatori di eccezione come la showgirl Tanya La Gatta, volto noto di casa Mediaset e di Instagram avendo i suoi 600mila followers, ed Erennio De Vita presentatore storico di Miss Italia. Le concorrenti daranno spazio non solo alla propria bellezza ma anche al loro sapere creativo districandosi, secondo i casi, in momenti di ballo, canto e recitazione. La giuria, composta da membri noti del territorio campano, giudicherà, nel caso della bellezza, le concorrenti che hanno soprattutto il viso più bello. Le donne sfileranno prima singolarmente e poi in gruppo con abiti eleganti, borse, occhiali, oggetti questi che provengono dalle attività locali in maniera tale da poterle valorizzare, quindi avvalorando il tessuto commerciale del territorio. «Miss Italia è storia – spiega Salvo Palladino organizzatore dell’evento – 85 anni di cinema, arte e cultura. Ancora oggi, è tra i concorsi italiani e internazionali di bellezza più rispettati. Il concorso di bellezza – continua Palladino – è un ottimo mezzo di promozione anche del commercio e del turismo nella città di Pagani. Parlo di un appuntamento fantastico che fa sentire già grande attesa da parte di tutti i cittadini e i commercianti di Pagani, che hanno fortemente voluto in città questo appuntamento. Ringrazio il sindaco del Comune di Pagani Lello De Prisco e Valentina Oliva, assessore con delega alla Cultura e Spettacolo, che hanno voluto dal primo momento questo evento». Dichiara Valentina Oliva assessore con delega alla Cultura e allo Spettacolo del Comune di Pagani, «siamo felici che Miss Italia trovi casa a Pagani, ci auguriamo che nella bellezza dei partecipanti possa risplendere anche la bellezza della nostra città». Le premiazioni saranno dedicate alle 6 concorrenti più votate dalla giuria, inoltre la prima classificata sarà Miss Italia Pagani, si tratta di una fascia importante per la città poiché la vincitrice sfilerà con quella fascia in tutte le altre tappe di Miss Italia.