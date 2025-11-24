Sky ,i Instant, Poll delle liste. Pd primo partito

Da Sky arrivano anche gli Instant Poll in Campania relativi ai risultati delle liste. Il Pd è dato tra il 16,5-20,5 per cento. Segue Fratelli d’Italia tra il 14,5-18,5 per cento. Forza Italia è tra il 9-13 per cento. Il Movimento Cinque Stelle è sulla stessa forbice: 9-13 per cento. A testa alta, la lista di riferimento del candidato presidente uscente Vincenzo De Luca, è tra il 6-8 per cento. Chiude Casa riformista, che fa riferimento a Italia viva di Matteo Renzi, con il 4,5-6,5 per cento.