I proiezione Swg-La7, Fico 57,1%, Cirielli 34,9%

Secondo la prima proiezione diffusa da Swg per La7, il candidato di centrosinistra alla presidenza della Regione Campania Roberto Fico si attesta al 57,1%, mentre quello di centrodestra Edmondo Cirielli è fermo al 34,9%. Per quanto riguarda gli altri candidati, Giuliano Granato di Campania Popolare si fermerebbe al 3,2%, Nicola Campanile di Per insieme al 2%, Stefano Bandecchi (Dimensione Bandecchi) all’1,5% Carlo Arnese di Forza del popolo all’1,3%. Questi i risultati con una copertura dell’9% e un errore statistico dell’1,23%
