Exit pol: Fico governatore

I primi exit poll delle regionali in Campania confermano, almeno per ora, ciò che i sondaggi della vigilia avevano già lasciato intendere: Roberto Fico è nettamente in vantaggio, con una forbice compresa tra il 56% e il 60%. Distaccato di oltre quindici punti il candidato del centrodestra, Edmondo Cirielli, accreditato tra il 36% e il 40%.