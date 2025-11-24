Exit pol: Fico governatore - Le Cronache Ultimora
I proiezione Swg-La7, Fico 57,1%, Cirielli 34,9%
Sky ,i Instant, Poll delle liste. Pd primo partito
Exit pol: Fico governatore
Campagna, Giornata Nazionale degli Alberi
Exit pol: Fico governatore

  Novembre 24, 2025
Exit pol: Fico governatore

I primi exit poll delle regionali in Campania confermano, almeno per ora, ciò che i sondaggi della vigilia avevano già lasciato intendere: Roberto Fico è nettamente in vantaggio, con una forbice compresa tra il 56% e il 60%. Distaccato di oltre quindici punti il candidato del centrodestra, Edmondo Cirielli, accreditato tra il 36% e il 40%.

