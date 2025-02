Sistema Cilento, Alfieri in Comune pochi minuti fa: si è dimesso

Pochi minuti fa, Franco Alfieri, accompagnato dagli agenti della Guardia di Finanza, si è recato in Comune per rassegnare, ufficialmente e in maniera corretta, le sue dimissioni da sindaco di Capaccio Paestum. Un atto dovuto, sicuramente ma forse anche il tentativo di allungare il commissariamento e permettere al Comune di tornare al voto nel 2026. Se così fosse, è evidente lo strappo con la maggioranza: i consiglieri tra pochi minuti saranno dinanzi al notaio per rassegnare le dimissioni. Così, si torna al voto a maggio 2025.