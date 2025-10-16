Sinner solo volontario a Milano Cortina 2026? Il 'ruolo' di Jannik nelle sue prime Olimpiadi - Le Cronache
Sinner solo volontario a Milano Cortina 2026? Il 'ruolo' di Jannik nelle sue prime Olimpiadi
Sinner solo volontario a Milano Cortina 2026? Il ‘ruolo’ di Jannik nelle sue prime Olimpiadi

Sinner solo volontario a Milano Cortina 2026? Il ‘ruolo’ di Jannik nelle sue prime Olimpiadi

(Adnkronos) – "Sinner farà solo il volontario a Milano Cortina? Innanzitutto, è già tanto che sia il volontario numero uno. Per il resto, non credo ci sia ancora nulla di deciso". Il presidente di Fondazione Milano Cortina 2026
Giovanni Malagò lo ha detto con un grande sorriso, al termine della conferenza stampa di presentazione del concept della cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026. L'ex numero uno del Coni ha risposto così a una domanda sul ruolo del fuoriclasse azzurro nelle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi invernali, che inizieranno con l'evento inaugurale del prossimo 6 febbraio a San Siro. 
Quale ruolo avrà dunque Sinner a Milano Cortina 2026? Al momento, il fuoriclasse azzurro è testimonial e ambassador delle Olimpiadi italiane. Jannik, che ha alle spalle un passato da sciatore, è stato coinvolto nella campagna di reclutamento dei volontari ed è, non a caso, il volonario numero uno del programma "Team26". La curiosità? Quella di Milano Cortina 2026 sarà la sua 'prima' esperienza olimpica. Non male, in attesa della partecipazione ai Giochi estivi di Los Angeles 2028. 
