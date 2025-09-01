Sinner si scalda per Bublik, ma intanto 'studia'... Musetti - Le Cronache
Castel S. Giorgio. Animali: troppi avvelenamenti, Comune si mobilita
Musetti, derby con Sinner? “Spero di incontrarlo, tutta Italia vuole vedere questa partita”
Vestuti, effettuati gli interventi
Jannik Sinner 'studia' Lorenzo Musetti. Oggi, martedì 1 settembre, il tennista azzurro torna in campo agli Us Open per sfidare Alexander Bublik, numero 24 del mondo, negli ottavi di finale dello Slam americano, l'ultimo della stagione e a cui arriva da campione in carica. Mentre si comincia a preparare per la sfida al kazako, che lo ha eliminato dall'ultimo Atp 500 di Halle, Sinner si è concesso uno sguardo, fisso ma incantato, al match del compagno di Davis, impegnato nel suo match degli ottavi contro Munar.  Jannik, che ha avuto sempre parole di stima per Musetti, infatti è spettatore interessato al match. Musetti, che ha battuto Munar in tre set potrebbe sfidare proprio Sinner ai quarti di finale degli Us Open, se il numero uno del mondo riuscisse a battere Bublik.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

