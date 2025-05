Sinner-Lehecka al Roland Garros: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Jannik Sinner torna in campo al Roland Garros 2025 e oggi, sabato 31 maggio, sfida il ceco Jiri Lehecka (numero 34 del ranking Atp) nel terzo turno dello Slam francese. L'azzurro arriva da due prove convincenti contro i francesi Arthur Rinderknech e Richard Gasquet. Ecco orario del match, precedenti e dove vederla in tv e streaming. La sfida tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka si giocherà oggi, sabato 31 maggio, sul Suzanne Lenglen e sarà la seconda dalle 11. La partita inizierà al termine di Andreeva-Putintseva, indicativamente intorno alle 13. Fin qui sono due i precedenti tra l'azzurro e il ceco, entrambi vinti da Sinner (a Miami e a Pechino, nel 2024).

Sinner-Lehecka, così come tutte le partite del Roland Garros 2025, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite abbonamento Sky. Lo Slam sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo, su Now, Dazn, Timvision e Discovery+ —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)