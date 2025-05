Forza Italia, congresso giovani a Roma con Tajani: Fedez tra gli ospiti

(Adnkronos) – Si tiene oggi, sabato 31 maggio, a Roma il congresso nazionale di Forza Italia Giovani con Fedez come ospite 'speciale'. Attesi oltre 650 delegati con diritto di voto e centinaia e centinaia di ragazzi provenienti da tutta Italia. La location prescelta è un classico della storia del partito, il palazzo dei Congressi all'Eur. "Sarà un momento straordinario per il movimento giovanile: un’occasione per la nuova classe dirigente di esprimersi, confrontarsi, di 'esserci'", viene sottolineato dal partito fondato da Silvio Berlusconi. I lavori inizieranno attorno alle 10. Interverrà il segretario nazionale del partito, vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. I saluti istituzionali saranno affidati a Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia e segretario del movimento giovanile, cui seguiranno gli interventi dei capigruppo azzurri di Senato e Camera, Maurizio Gasparri e Paolo Barelli. Interverranno in apertura pure il coordinatore regionale in Campania ed eurodeputato Fulvio Martusciello, e Letizia Moratti, presidente della Consulta di Fi. ''Sarà innanzitutto un Congresso sui temi'', promette il 24enne Simone Leoni, responsabile organizzativo FI giovani e candidato favorito per il 'dopo Benigni'. Tra gli ospiti, il rapper Fedez che si confronterà sui temi del bullismo e del disagio sociale. Ci sarà anche il campione di nuoto Massimiliano Rosolino e il giornalista Paolo Del Debbio che chiuderà la kermesse. ''Fedez sarà l'ospite d'eccezione, ha deciso per la prima volta di partecipare a un momento di confronto politico'', spiega Benigni che ricorda quanto per Silvio Berlusconi fosse importante l'apporto dei giovani (''Il nostro presidente ha sempre valorizzato i giovani, raccogliamo la sua eredità'') per poi dare alcuni dettagli sul programma: ''Abbiamo previsto la presenza di diversi ospiti direi molto rilevanti, tra cui Rosolino che ha segnato la storia dello sport italiano nel campo del nuoto e l'amico, una guida per noi, Paolo Del Debbio''. Martusciello non ha dubbi: ''Il movimento giovanile di Fi non è il futuro ma il presente di questo partito''. Nella conferenza stampa per la presentazione del programma del Congresso, Maurizio Gasparri ha raccontato il suo rapporto con Fedez. ''In passato, come ricordate -dice capogruppo di Fi al Senato- ho litigato con Fedez. Abbiamo avuto un dibattito pubblico che sfociò in una denuncia: lui disse che voleva da me 100mila euro e io replicai che pretendevo 500mila euro, poi gli avvocati si sono incontrati rinunciando alla reciproche denunce''. ''In questi ultimi tempi -sottolinea Gasparri- Fedez ha avuto delle riflessioni più mature. Ha raccontato della sua vita, fatta di vittorie e sconfitte, gioie e amarezze. In passato Fedez aveva incontrato casualmente Berlusconi in un ristorante a Milano. C'è un video sui social. Fedez fu molto gentile con il presidente di Fi e Berlusconi con lui. Ora Fedez è molto cambiato'', ribadisce Gasparri, che però non condividerà mai i giudizi del rapper sulle forze dell'ordine: ''Lasciamo perdere molte cose che ha detto sulle Forze dell'ordine…''. Fedez ''mi ha invitato molte volte a partecipare al suo podcast, ma io non sono mai riuscito ad andare. Avevo questo invito in sospeso, ci siamo sentiti. Lui ha accettato il mio invito. Immagino che verrà al Congresso dei giovani di Fi con intenti amichevoli, io poì andrò al suo podcast. Le polemiche -conclude Gasparri- sono di molti anni fa''. Anche il portavoce nazionale di Fi Raffaele Nevi getta acqua sul fuoco dopo le polemiche: ''Lo sappiamo bene che Fedez in passato si è espresso contro Berlusconi. Ora però, negli ultimi tempi, il rapper ha detto cose diverse sul conto del nostro presidente… Al di là di questo, è un ospite dei nostri giovani e rispettiamo l'autonomia del movimento giovanile e la loro volontà di confrontarsi sui temi del disagio giovanile proprio con un personaggio come Fedez''. Nevi insiste con l'Adnkronos: ''Se i giovani di Fi vogliono fare un confronto con Fedez sul disagio giovanile e la salute mentale e per questo lo hanno invitato, nulla da dire. Del resto il nostro è sempre stato un partito liberale e ci si confronta su tutto e con tutti. E' nel nostro dna, lo ripeto, confrontarsi con tutti. Dopodiché la nostra linea politica la fa il movimento politico nazionale''. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)