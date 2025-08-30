Sinner, i tifosi 'sbirciano' lo sfondo del telefono: "È Laila Hasanovic?" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Cilento, concerto in piazza: tragedia sfiorata
Dal 1 settembre all’ospedale di Oliveto Citra s l’ambulatorio di agopuntura
Sinner, i tifosi ‘sbirciano’ lo sfondo del telefono: “È Laila Hasanovic?”
Cavese, il Catania passa ma soffre
Ultim'ora Nazionale

Sinner, i tifosi ‘sbirciano’ lo sfondo del telefono: “È Laila Hasanovic?”

  • Agosto 30, 2025
  • 0
  • 46
  • 1 Min Read
Sinner, i tifosi ‘sbirciano’ lo sfondo del telefono: “È Laila Hasanovic?”

(Adnkronos) –
Laila Hasanovic è il nuovo sfondo del telefono di Jannik Sinner? Mentre il tennista azzurro è impegnato oggi, sabato 30 agosto, nel terzo turno degli Us Open 2025 contro Denis Shapovalov, sui social è diventato virale un video che mostra Sinner, pochi istanti prima di entrare in campo, con in mano il cellulare. Niente di strano fin qui, se non fosse che la telecamera di SuperTennis, grazie all'inquadratura dall'alto, ha permesso a tifosi e appassionati di notare un dettaglio che, ovviamente, non è passato inosservato. Come sfondo sul telefono infatti Sinner ha una donna, che assomiglia tanto a Laila Hasanovic, la sua nuova fidanzata con cui è stato paparazzato a Copenaghen. "Ma quella è Laila?", si chiede un utente su X, "sicuramente sembra lei", conferma un altro. La teoria sembrerebbe essere confermata con un confronto con diverse foto pubblicate dalla modella, tra le protagoniste della Mostra del Cinema di Venezia 2025, una delle quali sarebbe proprio sul telefono di Sinner.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025