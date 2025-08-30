Cavese, il Catania passa ma soffre

Francesco De Pisapia

CAVESE-CATANIA 0-1

CAVESE (3-4-2-1): Boffelli; Evangelisti, Piana, Loreto; Macchi(dal 16’st Orlando), Munari (dal 34’st Amerighi), Fornito (dal 16’st Suplja), Pelamatti (dal 34’st Fusco); Diarrassouba, Fella, Guida (dal 1’st Sorrentino). A disposizione: Manzo, Iuliano, Di Paola, Barone, Cionek, Nunziata, Bolcano, D’Incoronato. All.: Fabio Prosperi.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Celli (dal 16’st Pieraccini); Casasola, Corbari, Aloi, Donnarumma; Jimenez (dal 37’st D’Ausilio), Cicerelli (dal 37’st Stoppa); Forte (dal 27’st Lunetta). A disposizione: Bethers, Coco, Allegretto, Caturano, Raimo, Ortoli, Giardina, Martic. All.: Domenico Toscano

ARBITRO: sig. Mario Picardi di Viareggio (Matteo Lauri di Gubbio e Luigi Ingenito di Piombino). IV° ufficiale: Simone Gavini di Aprilia. Operatore FVS: Pierpaolo Vitale di Salerno

MARCATORI: 10′ st Forte

NOTE: serata fresca; terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 3.000 circa (una ventina gli ospiti non residenti in Ctania e provincia. Al 17’ st Boffelli respinge un calcio di rigore a Cicerelli (Ct). Espulso al 39′ st il preparatore dei portieri Corcione (Cv) dalla panchina. Ammoniti: al 17′ pt l’allenatore Toscano (Ct); al 37′ pt l’allenatore Prosperi (Cv); al 42′ pt Loreto (Cv); al 3′ st Celli (Ct); al 38′ st Pieraccini (Ct); al 44′ st Evangelisti (Cv). Angoli 5 a 1 per il Catania. Recuperi: 6′ pt; 12′ st.

CAVA DE’ TIRRENI – La Cavese cade con onore al “Lamberti” contro la corazzata Catania che soprattutto sull’asse Donnarumma-Cicerelli ha saputo costruire la vittoria nella ripresa dopo un primo tempo in cui la Cavese è stata capace di giocare alla pari dei siciliani. Indisponibili Lamberti, Natale, Peretti e Maiolo (non convocati Iurgens e Rizzo), mister Prosperi si affida al 3-4-2-1 di Potenza. Dall’altra parte mister Toscano, orfano di Rolfini e Di Tacchio (infortunati) e con Quaini squalificato, conferma l’undici che aveva travolto il Foggia sei giorni prima confermando un modulo a specchio. Come detto primo tempo sicuramente da aggiudicare ai punti ai metelliani che pressano e schiacciano per quasi mezz’ora i rosso-azzurri nella propria area di rigore. Ci prova dopo centoventi secondi Diarrassouba dalla lunetta dopo aver ripreso una corta respinta della difesa ma la conclusione è alta. Al 9’ buona chance per i metelliani dopo una bella combinazione sulla destra ma Di Gennaro respinge la conclusione di Munari. Cinque minuti più tardi dalla distanza ci provano gli etnei con Forte ma la conclusione è debole e centrale. Al 17’ Fella va in gol su assist di Macchi ma l’FVS controllata dall’arbitro (e chiamata dal tecnico Toscano) annulla per un fallo di Guida nell’azione che porta al gol. Al 22’ dalla sinistra Donnarumma trova la testa di Forte che manda alto e subito dopo viene chiamato dalla giacchetta nera il “cooling break”. I siciliani approfittano al 41’ di una palla velenosa persa dalla Cavese poco dopo il cerchio di centrocampo: Casasola ne approfitta e dalla destra pesca di nuovo Forte sul secondo palo ma la palla colpita di testa termina a lato. Nel secondo dei quattro minuti di recupero il Catania trova il vantaggio con Jimenez ma anche in questo caso l’FVS annulla per un fallo di mano nell’azione di partenza.

Ad inizio ripresa un cambio solo in casa metelliana con Sorrentino che subentra a Guida. Subito una chiamata all’FVS della Cavese per una sbracciata di Celli su Diarrassouba che riceve solo il giallo mentre dall’altra parte mister Toscano reclama un penalty per un presunto fallo di mani che controllato all’FVS non viene decretato. Ma al 54’ il Catania trova il vantaggio. Donnarumma scodella l’ennesimo pallone al centro che, dopo una corta respinta, termina sui piedi di Forte che di destro non perdona. Gli aquilotti accusano il colpo e poco dopo il Catania ha la possibilità di assestare quello definitivo. Cross di Casasola dalla destra; Donnarumma di testa impegna Boffelli che respinge e Diarrassouba ingenuamente commette fallo su Cicerelli. Calcio di rigore confermato dall’FVS ma Boffelli s’immola sulla propria sinistra deviando in angolo con l’aiuto del palo il penalty di Cicerelli. Mister Prosperi si gioca il tutto per tutto al 79’ con gli ingressi d Fusco e Amerighi e la Cavese sfiora il pari. Minuto 81’: punizione di Orlando, sponda di Evangelisti e Sorrentino liscia clamorosamente a tu per tu con il portiere. Mister Toscano inserisce forze fresche in avanti con D’Ausilio e Stoppa che in pratica annullano sempre in pressing la costruzione del gioco dalle retrovie. Nell’ultimissimo minuto di recupero sull’ennesimo pallone scodellato da Donnarumma, il neo entrato D’Ausilio con il destro colpisce la parte alta della traversa. Termina con tutto lo stadio che applaude la squadra che, aldilà del risultato, ha sicuramente offerto una buonissima prestazione