Dal 1 settembre all'ospedale di Oliveto Citra s l'ambulatorio di agopuntura
Dal 1 settembre all'ospedale di Oliveto Citra s l'ambulatorio di agopuntura

  Agosto 30, 2025
Dal 1 settembre all’ospedale di Oliveto Citra s l’ambulatorio di agopuntura

A partire dalla prossima settimana, il giorno 1 settembre, sarà attivato l’ambulatorio di agopuntura afferente alla UOC di Anestesia e Rianimazione. L’ambulatorio erogherà prestazioni, prenotabili tramite CUP, ogni lunedì dalle ore 14:00 alle ore 20:00.

 

L’agopuntura è una pratica che sta progressivamente affermandosi nel contesto delle cure integrative e complementari della nostra sanità, e si basa sull’inserimento atraumatico di sottili aghi in specifici punti del corpo umano corrispondenti a meridiani energetici.

Tale metodica, ormai riconosciuta per il trattamento di diverse patologie di cui alcune incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), è finalizzata a stimolare le capacità naturali di autoguarigione dell’organismo, con particolare efficacia nello specifico di: dolore cronico, malattie muscoloscheletriche, insonnia e disturbi dell’umore, problemi respiratori e nausea.

I vantaggi offerti dall’ambulatorio sono un approccio olistico, dunque un trattamento integrato della persona considerando aspetti fisici ed emozionali, la riduzione dell’uso di farmaci e un generale miglioramento della qualità della vita attraverso cure non invasive.

Sarà accessoriamente possibile per gli utenti usufruire del supporto psicologico offerto dal lunedì al venerdì presso il PO di Oliveto Citra, dalle ore 09:00 alle ore 16:00.

È inoltre disponibile sul portale dell’Asl Salerno, in homepage alla sezione “Notizie”, un tutorial sulle modalità di accesso alle prestazioni dell’Ambulatorio per la prevenzione e la cura dell’osteoporosi e delle fratture da fragilità, anch’esso in attivazione i primi giorni del mese di settembre.

