Sinner festeggia il Mondiale di Antonelli: "Kimi, cosa sei riuscito a fare?" - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Il Mondiale, i record e un passato da attore: tutto sul nuovo campione del mondo di F1 Andrea Kimi Antonelli Sinner festeggia il Mondiale di Antonelli: “Kimi, cosa sei riuscito a fare?” Maltempo, allerta arancione in Puglia e Basilicata: scuole chiuse in diverse città Midterm Usa, ovvero l’incubo di ogni presidente: quando si vota, come può andare Iran, Trump valuta nuovi attacchi “ma non c’è fretta”: la telefonata con Netanyahu. Teheran: “Nessuna fiducia negli Usa” Antonelli, trionfo mondiale e lacrime: “Ce l’abbiamo fatta, sono senza parole” Antonelli campione del mondo F1, quanto vale il titolo? Le cifre e i guadagni di Kimi Ucraina, Zelensky: “Putin sta perdendo. Russia ha avuto 54mila morti e feriti a ottobre” Usa, jet privato precipita su quartiere residenziale a Palm Beach: 9 morti Veltroni: “Nessuno prende Trump sul serio, è come Bombolo” Gp Messico, scintille al via tra le Ferrari di Hamilton e Leclerc: cos’è successo Burioni: “I medici no vax avevano torto, bugie dei politici sono intollerabili” Il Mondiale, i record e un passato da attore: tutto sul nuovo campione del mondo di F1 Andrea Kimi Antonelli Sinner festeggia il Mondiale di Antonelli: “Kimi, cosa sei riuscito a fare?” Maltempo, allerta arancione in Puglia e Basilicata: scuole chiuse in diverse città Midterm Usa, ovvero l’incubo di ogni presidente: quando si vota, come può andare Iran, Trump valuta nuovi attacchi “ma non c’è fretta”: la telefonata con Netanyahu. Teheran: “Nessuna fiducia negli Usa” Antonelli, trionfo mondiale e lacrime: “Ce l’abbiamo fatta, sono senza parole” Antonelli campione del mondo F1, quanto vale il titolo? Le cifre e i guadagni di Kimi Ucraina, Zelensky: “Putin sta perdendo. Russia ha avuto 54mila morti e feriti a ottobre” Usa, jet privato precipita su quartiere residenziale a Palm Beach: 9 morti Veltroni: “Nessuno prende Trump sul serio, è come Bombolo” Gp Messico, scintille al via tra le Ferrari di Hamilton e Leclerc: cos’è successo Burioni: “I medici no vax avevano torto, bugie dei politici sono intollerabili”
Ultim'ora Nazionale

Sinner festeggia il Mondiale di Antonelli: “Kimi, cosa sei riuscito a fare?”

  • Novembre 2, 2026
  • 0
  • 78
  • 1 Min Read
Sinner festeggia il Mondiale di Antonelli: “Kimi, cosa sei riuscito a fare?”

(Adnkronos) – Da campione a campione, da numero uno a numero uno. Jannik Sinner ‘abbraccia’ virtualmente Kimi Antonelli e si complimenta con lui per la vittoria del Mondiale di Formula 1 dopo il terzo posto nel Gp del Messico oggi, domenica 1 novembre.  

Sinner ha affidato il suo videomessaggio a Sky Sport: “Ciao Kimi – dice Jannik con il sorriso – cosa sei riuscito a fare? Complimenti per il tuo primo titolo mondiale”.  

Sinner e Antonelli si scambiano spesso complimenti da una parte all’altra del mondo, per le rispettive vittorie. A inizio settembre, Sinner era stato anche a Monza per assistere al trionfo dell’azzurro nel Gran Premio d’Italia.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025