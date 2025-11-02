Sinner, ecco quanto vale il trionfo a Parigi - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Bocce: Oro mondiale per Marco Bruno di Cava
Martusciello, con Fico anche chi ha rubato speranza disoccupati
18enne di Scafati ucciso a Boscoreale
Ballando con le stelle, Fialdini e l’infortunio: “Risonanza magnetica e saprò”
Ultim'ora Nazionale

Sinner, ecco quanto vale il trionfo a Parigi

  • Novembre 2, 2025
  • 0
  • 77
  • 1 Min Read
Sinner, ecco quanto vale il trionfo a Parigi

(Adnkronos) –  Jannik Sinner batte Felix Auger-Aliassime nella finale del Masters 1000 di Parigi e torna numero uno del ranking Atp, ma non solo. La vittoria francese ha per l'azzurro anche un notevole impatto economico, visto che il trionfo nella sfida di oggi, domenica 2 novembre, gli ha permesso di portare a casa un montepremi complessivo da 946.610 euro.  Il trionfo a Parigi si somma a una serie di risultati notevoli per Jannik, che solo pochi giorni fa aveva trionfato nella finale del Six Kings Slam, incassando oltre 6 milioni di dollari. Nel 2025 l'azzurro ha già guadagnato 12,9 milioni di dollari di soli premi, mentre in carriera ha superato i 50 milioni.   
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025