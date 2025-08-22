Sinner e la scaramanzia, il racconto a New York: "Vado sempre nello stesso bagno" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Fabio Fognini nel cast di Ballando con le stelle: “Il tennis è la mia vita, ma prometto…”
Il paradosso dell’AI Generativa: il 95% dei progetti fallisce e il futuro potrebbe essere decentralizzato
Ascolti tv 21 agosto, vince ‘Un professore’ su Rai 1 con Gassmann
Sinner e la scaramanzia, il racconto a New York: “Vado sempre nello stesso bagno”
Ultim'ora Nazionale

Sinner e la scaramanzia, il racconto a New York: “Vado sempre nello stesso bagno”

  • Agosto 22, 2025
  • 0
  • 65
  • 1 Min Read
Sinner e la scaramanzia, il racconto a New York: “Vado sempre nello stesso bagno”

(Adnkronos) –
Jannik Sinner e… la scaramanzia. I rituali portafortuna sono cose anche da fuoriclasse e il numero uno al mondo ha raccontato in un evento a New York per gli Us Open alcune abitudini che nei vari tornei si sono poi rivelate fortunate. "Ho delle routine prima del match – ha spiegato il campione azzurro – per esempio andare nello stesso bagno. Queste cose piccole e strane" ha precisato con un sorriso. Pratiche che per Jannik continuano anche a fine match, come precisato in alcuni video diffusi sui social.  Sinner ha per esempio spiegato di entrare in campo sempre con il piede destro, mentre in altre occasioni aveva raccontato di avere altre scaramanzie. Come far rimbalzare la pallina un numero preciso di volte per ogni servizio: sette per il primo e cinque per il secondo. Piccole accortezze che nel tempo hanno aiutato il numero uno ad acquisire maggiore sicurezza in campo —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025