  Ottobre 29, 2025
Sinner-Bergs: orario, precedenti e dove vederla in tv

Jannik Sinner debutta a Parigi. Il tennista azzurro sfida oggi, nel pomeriggio di mercoledì 29 ottobre, il belga Zizou Bergs, numero 41 del mondo – in diretta tv e streaming – nel secondo turno del Masters 1000 francese, l'ultimo dell'anno di questa categoria e ultimo impegno prima delle Atp Finals di Torino.  Sinner arriva all'appuntamento, a cui aveva dato forfait lo scorso anno, dopo aver vinto il torneo 500 di Vienna, battendo in finale in rimonta Alexander Zverev. Bergs invece si è regalato la sfida con il numero due del ranking superando al primo turno lo statunitense Alex Michelsen, battuto in tre set.  La sfida tra Sinner e Bergs è in programma oggi, mercoledì 29 ottobre, presumibilmente nel primo pomeriggio. L'incontro è il terzo sul campo centrale, dove il programma si apre alle 11 con la sfida tra il francese Arthur Rinderknech e il monegasco Valentin Vacherot, i due cugini che tornano ad affrontarsi a poche settimane dal duello nella finale del Masters 1000 di Shanghai. A seguire, il tedesco Alex Zverev – numero 3 del tabellone – affronta l'argentino Camilo Ugo Carabelli. Quindi, probabilmente tra le 15 e le 16, ecco Sinner e Bergs. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello di Parigi che sarà quindi il primo incontro tra loro.  Sinner-Bergs sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e Tennis Tv.  
