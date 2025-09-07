Sinner-Alcaraz, oggi finale US Open in diretta – Match live

(Adnkronos) – Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz oggi 7 settembre nella finale degli US Open 2025. L'azzurro, numero 1 del mondo e detentore del titolo, affronta lo spagnolo, numero 2 del ranking nel match in diretta tv e streaming. In palio c'è il titolo e il primato nella classifica Atp. Sinner e Alcaraz giocano la terza finale Slam del 2025 dopo quelle al Roland —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)