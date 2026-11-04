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Sinner al Six Kings Slam, Tien: “Non sono sorpreso…”

  • Novembre 4, 2026
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Sinner al Six Kings Slam, Tien: “Non sono sorpreso…”

(Adnkronos) –
Learner Tien dovrà, con ogni probabilità, rinunciare al Six Kings Slam. Il tennista americano, in attesa di comunicazioni ufficiali, da parte del ricchissimo torneo esibizione saudita, era subentrato a Jannik Sinner dopo l’infortunio al ginocchio che lo aveva messo ko per il resto della stagione. Il torneo però è stato posticipato a fine dicembre a causa delle tensioni in Medio Oriente e così l’azzurro potrà partecipare, sostituendo a sua volta Tien. 

“Quando ho appreso la notizia che Sinner avrebbe partecipato, non è stato un fulmine a ciel sereno”, ha detto Tien dopo l’esordio vincente contro Vallejo al Masters 1000 di Parigi, “con l’evento posticipato di oltre due mesi, era chiaro che avrebbe avuto il tempo necessario per recuperare. Sono felice per lui e non vedo l’ora che torni a competere”. 

 

Sinner aveva ripostato in una storia pubblicata sul proprio profilo ufficiale Instagram un post che annunciava la sua presenza nel torneo in programma a Riad: “La star del tennis Jannik Sinner ritorna in campo per partecipare al torneo Six Kings Slam”, si legge sul post condiviso su Instagram. 

Un annuncio che ha fatto esplodere la gioia dei tifosi dell’azzurro, che hanno inondato X di messaggi per festeggiare il ritorno in campo di Sinner. 

 

Il torneo, inizialmente previsto dal 21 al 24 ottobre, si disputerà dal 27 al 30 dicembre, con il rinvio che era legato alle preoccupazioni per la sicurezza e alle difficoltà organizzative emerse nella regione mediorientale. Sinner arriverà al torneo da bicampione in carica, avendo vinto le precedenti due edizioni, e proverà a difendere il titolo. 

Al momento comunque il tabellone annunciato non prevede l’azzurro, c’è da chiarire quindi al posto di chi entrerà Sinner, che dopo il suo precedente forfait era stato sostituito, come detto, da Learner Tien. Nel caso in cui subentrasse all’americano giocherebbe nei quarti di finale contro Alex De Minaur, per poi scontrarsi con Novak Djokovic in semifinale. Nell’altro ramo del tabellone Alexander Zverev, destinato a sorpassare proprio Sinner in testa al ranking Atp, se la vedrà con Taylor Fritz e il vincente affronterà Carlos Alcaraz. 

 

Il Six Kings Slam è per distacco l’esibizione più ricca di sempre. Ogni partecipante riceve ‘all’ingresso’ 1,5 milione di dollari soltanto per presentarsi a Riad, mentre il vincitore si porta a casa ulteriori 4,5 milioni. Il totale quindi è di una vincita potenziale di 6 milioni di euro. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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