Sinner a New York perde finale e trono: "Ho fatto il massimo". Alcaraz nuovo numero 1
Sinner a New York perde finale e trono: “Ho fatto il massimo”. Alcaraz nuovo numero 1

  Settembre 8, 2025
Sinner a New York perde finale e trono: “Ho fatto il massimo”. Alcaraz nuovo numero 1

(Adnkronos) –
Jannik Sinner sconfitto nella finale degli US Open, Carlos Alcaraz è il re di New York e il nuovo numero 1 del mondo. Lo spagnolo si impone per 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 nella sfida che davanti a Donald Trump spettatore d'eccezione gli consegna il titolo sul cemento americano e il primato nel ranking Atp. Sinner si arrende e cede il primo posto in classifica dopo 65 settimane, fallendo l'appuntamento con il quinto titolo Slam della carriera. Il 24enne altoatesino, campione a New York nel 2024, alza bandiera bianca contro un avversario che gioca un tennis irreale per quasi tutto l'incontro (IL MATCH). Alcaraz, al sesto titolo dello Slam (il secondo negli US Open dopo l'exploit 2022), torna al vertice del ranking dopo 2 anni di assenza coronando la rincorsa costruita negli ultimi mesi: da maggio ad oggi, è arrivato sempre in finale. "Non potevo fare di più, ho dato il massimo", dice Sinner alla fine del match. "Congratulazioni a Carlos e al suo team, stanno facendo un lavoro incredibile e so quanto impegno ci sia dietro la prestazione in finale. Sei stato migliore di me, congratulazioni: godetevi questo momento fantastico", dice Sinner, che comunque si avvia ad archiviare un 2025 eccellente, con 2 Slam in bacheca. "Grazie al mio team per avermi supportato e capito, sappiamo tutti quanta dedizione abbiamo messo per essere qui. È stata una stagione incredibile, abbiamo giocato su molti palcoscenici e partite importanti durante tutta la stagione. Ho dato il massimo oggi. Non potevo fare di più", dice l'azzurro. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

