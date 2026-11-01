Simona Ventura: “Nel 2027 compio 40 anni di carriera. Sto studiando nuovi programmi”

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Simona Ventura guarda a nuovi progetti televisivi e si prepara a festeggiare i 40 anni di carriera. Ospite di Francesca Fialdini a ‘Da noi… a ruota libera’, su Rai1, la conduttrice anticipa: “Sto lavorando su nuovi programmi, in questa fase sto studiando dei format televisivi, di cui non dirò il nome! Ma ho tre titoli che mi piacciono moltissimo e che voglio sviluppare”.

Un percorso che nel 2027 raggiungerà il traguardo dei quattro decenni: “Ho condotto 85 programmi, sono molto orgogliosa di questo. Nel 2027 compio 40 anni di carriera”.

Tra le soddisfazioni, il contributo al lancio di artisti come Giusy Ferreri, Daniele Magro e Francesca Michielin: “Sono tutte persone lanciate e sono ancora lì nel mercato che fanno il loro lavoro. Questo è il mio più grande successo”. E su Belen Rodriguez aggiunge: “È una persona che è sempre stata deliziosa con me. Le voglio un gran bene”.

Nel corso dell’intervista Ventura racconta anche la famiglia costruita con il marito Giovanni Terzi: “Con lui mi sono riaperta all’amore e devo dire che sono molto orgogliosa dei miei figli, anche dei suoi figli. Abbiamo una famiglia in cui tutti siamo inclusi, nessuno rimane indietro. Era il mio sogno”.

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