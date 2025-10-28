Simon Le Bon rivela: "Possibile biopic sui Duran Duran" - Le Cronache
Simon Le Bon rivela: “Possibile biopic sui Duran Duran”

  • Ottobre 28, 2025
  • 0
  • 82
  • 2 Min Read
Simon Le Bon rivela: “Possibile biopic sui Duran Duran”

(Adnkronos) – Il frontman dei Duran Duran, Simon Le Bon, ha rivelato in un’intervista che sono già state scritte delle sceneggiature per un possibile film biografico sulla celebre band britannica. Lo ha dichiarato durante un evento a Londra, lasciando intendere che il progetto potrebbe prendere forma in futuro. Secondo quanto riportato da 'Metro UK', Le Bon ha detto: “Sì, ho letto delle sceneggiature. Non posso dire di più, ma ci sono delle idee in circolazione”. Il cantante non ha confermato ufficialmente la produzione del film, ma ha lasciato intendere che l’interesse c’è, sia da parte della band che da parte di sceneggiatori e produttori. Il biopic, se realizzato, racconterebbe la storia dei Duran Duran dagli esordi nei primi anni ’80 fino al successo mondiale con hit come 'Hungry Like the Wolf', 'Rio' e 'Ordinary World'. La band, nota per il suo stile innovativo e i videoclip iconici, ha influenzato profondamente la scena musicale e visiva dell’epoca. Le Bon ha anche scherzato sul possibile casting: “Non so chi potrebbe interpretarmi, ma spero che sia qualcuno con una bella chioma!”. Il cantante ha sottolineato che, se il progetto andrà avanti, sarà importante rappresentare con autenticità lo spirito della band e il contesto culturale in cui è nata. Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte di case di produzione o piattaforme di streaming, ma l’idea di un film sui Duran Duran ha già acceso l’interesse dei fan e degli addetti ai lavori. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

