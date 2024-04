Siano. Una giornata di dibattito e discussione sull’Autismo

Filippo Pio Bisaccia

“Se una persona è uguale a me in cosa mi sarebbe utile? La nostra ricchezza è fatta dalla nostra diversità, l’altro ci è prezioso nella misura in cui è diverso” con questa sintesi del pensiero di Albert Jacquard l’istituto di Istruzione superiore polispecialistico “Cuomo-Milone” di Nocera Inferiore, con sede staccata a Siano torna a far parlare di se con le sue iniziative sociali e culturali su grandi temi di notevole impatto emotivo. Grazie alla dinamicità della professoressa Orsola Montefusco e alla disponibilità dei suoi colleghi e del responsabile del plesso, il professore Antonio Masi, ma principalmente della preside dell’Istituto la professoressa Margherita Attanasio particolarmente sensibile a questi problemi,. questa volta nell’aula magna dell’Istituto a Siano è andato in scena una giornata di dibattito e discussione sull’Autismo, una problematica che riguarda un numero sempre maggiore di giovani.La consapevolezza dell’autismo, il titolo del convegno, a cui hanno partecipato oltre al sindaco di Siano, Giorgio Marchese, il Forum dei giovani coordinato da Rosa Cataldo. Presenti anche i dottori Rocco Russo, Maria Rescigno e Grazia Caiazza. Ha partecipato all’evento anche la dottoressa Arianna Amatruda psicologa e terapista.La giornata ha trattato il tema dell’autismo in tutte le sue sfaccettature trattando l’argomento in maniera semplice e sensibilizzando i giovani studenti sulle attenzioni da prestare ai loro coetanei sempre più numerosi che soffrono di questa patologia. L’autismo è un disturbo cerebrale che influenza il modo in cui una persona interagisce e comunica con gli altri. Chi soffre di autismo ha problemi a parlare e a relazionarsi con le altre persone. Inoltre assume comportamenti insoliti. Il termine autismo si riferisce a un’intera gamma di problemi correlati. Le persone con disturbo dello spettro autistico possono presentare, con livelli di gravità diversa, problemi di tipo sociale, emozionale e nella capacità di comunicare. Spesso presentano comportamenti ripetitivi e una difficoltà nel cambiare le loro attività quotidiane. L’aumento dei casi di autismo è proprio in relazione al tipo di vita che i giovanissimi vengono portati a fare isolandosi sempre di più favorendo minori relazioni e contatti sociali. L’Istituto Cuomo-Milone si propone ancora una volta all’avanguardia nell’affrontare problemi di grande attualità e di saperli proporre ai propri studenti in modo da prepararli ad una realtà sociale non sempre facile e di certo non idilliaca. Inoltre i docenti di sostegno dell’istituto negli anni più recenti svolgono anche l’attività di tutor per i tirocinanti delle varie università del territorio nell’ambito dell’assistenza agli alunni diversamente abili. Alla fine della giornata è stata piantata nei giardini della scuola una pianta di ortensia a ricordo della giornata come simbolo dell’attenzione ai fragili.