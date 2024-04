Ravello. Due giorni dedicati alla Festa della Liberazione

E’ iniziata oggi a Ravello la due giorni dedicata alle celebrazioni in occasione del 25 aprile. Ad inaugurare il calendario di iniziative per festeggiare la liberazione dell’Italia dall’occupazione nazifascista, l’incontro di questa mattina presso Palazzo Tolla, con i componenti del nuovo consiglio comunale dei ragazzi. Il sindaco, Paolo Vuilleumier, alla presenza del consigliere Raffaele Scala, ha accolto il sindaco, gli assessori e i consiglieri del consiglio comunale dei ragazzi, insieme a tutti gli studenti che hanno partecipato alle recenti elezioni. Il primo cittadino ha quindi evidenziato il valore di un anniversario che è la base della nostra democrazia.

“Non bisogna dimenticare che proprio a Ravello, il 24 aprile 1944, avvenne il giuramento del primo Governo di unità nazionale – ha ricordato il sindaco Vuilleumier – Un momento storico, ospitato a Palazzo Episcopio, temporanea dimora di Vittorio Emanuele III e della regina Elena. E proprio lì, domani, alle 10.45 ci ritroveremo per celebrare la Festa della Liberazione, per deporre una corona d’alloro al monumento ai caduti, per commemorare l’ottantesimo anniversario del giuramento, e per ascoltare le riflessioni dei nostri ragazzi sul 25 aprile”.