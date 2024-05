Martusciello, popolazione Sarno comunità solidale e altruista

“Nel giorno del 26esimo anniversario della tragica frana di Sarno che costò la vita a 160 persone, il mio pensiero va alle vittime, ai loro familiari, ai soccorritori e all’intera popolazione sarnese che per l’Italia rappresenta il più nobile esempio di comunità solidale ed altruista”. Così il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello. “Il ricordo di un territorio duramente colpito da colate di fango – conclude il coordinatore forzista – è un insegnamento a non sottovalutare la forza dei fenomeni naturali e a continuare a lavorare, come sta facendo il governo di centrodestra, attraverso l’ attività di prevenzione, per la riduzione del rischio idrogeologico nel nostro Paes