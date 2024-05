Oliveto Citra. Scappa con il parroco e denuncia il marito per maltrattamenti

Una vicenda che ha scosso le fondamenta della tranquilla comunità di Oliveto Citra, nella provincia di Salerno, vede al centro una fuga d’amore tra una parrocchiana e il prete locale. Risalente a dicembre scorso, l’evento ha gettato luce su dinamiche complesse e controversie legali.

Una donna di trent’anni, madre di tre figli minorenni, ha abbandonato la propria famiglia, in assenza del marito impegnato in Trentino per motivi professionali. Il motivo? Una relazione con il parroco della cittadina. Le accuse di maltrattamenti e violenze da parte del marito hanno aggiunto un’ulteriore dimensione drammatica alla storia.

Tuttavia, le ultime sviluppi legali hanno portato una svolta inattesa. Il tribunale di Avellino ha emesso una sentenza di “non luogo a procedere” nel processo contro il marito, affermando la mancanza di prove a sostegno delle accuse mosse dalla donna.

Questa decisione ha sollevato reazioni contrastanti nella comunità, mettendo in evidenza l’importanza di una giustizia equa e imparziale. Il caso, permeato da emozioni intense e controversie legali, continua a suscitare dibattito e riflessioni sulle dinamiche interpersonali e familiari.