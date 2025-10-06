Shanghai, Munar resta senza calzini per il caldo e chiede aiuto al coach - Il video - Le Cronache
Shanghai, Munar resta senza calzini per il caldo e chiede aiuto al coach – Il video

  Ottobre 6, 2025
(Adnkronos) – Scene esilaranti a Shanghai. Il problema del caldo ha fin qui dominato il Masters 1000 cinese, con diverse lamentele da parte dei protagonisti. Da Holger Rune a Lorenzo Musetti e Novak Djokovic, diversi tennisti si sono lamentati (in modi differenti) per le condizioni difficili legate al grande caldo durante i match del torneo. Le temperature elevate portano i giocatori a cambiarsi più volte durante le partite, come spiegato proprio dal numero 9 del ranking Atp dopo la vittoria contro Luciano Darderi: "Con questa umidità – ha spiegato Musetti – le maglie sono sempre più pesanti. Giochi 40 minuti e sembra di aver fatto la doccia, non ho mai cambiato così tante maglie in vita mia. Serve essere pronti anche dal punto di vista fisico per vincere certe partite" ha spiegato l'azzurro. Un problema che ha toccato anche lo spagnolo Jaume Munar, rimasto senza calzini dopo averli cambiati più volte a causa del sudore.  La soluzione? Per lui, è arrivata direttamente dalla tribuna e dal coach, che si è tolto i suoi calzini per lanciarglieli in un siparietto comico e tutto da ridere. Munar è poi riuscito a battere Nishioka nel suo match e ora affronterà Novak Djokovic nel prossimo turno del torneo. Contro l'ex numero uno forse porterà qualche cambio in più in panchina.   
