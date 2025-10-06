Agropoli. Scoperta banda che smerciava droga - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

Mariconda: l’omaggio alla Madonna del Rosario di Pompei
Morte Dolores Dori, svolta nelle indagini: fermati madre e figlio della vittima per tentato omicidio
Zverev, crisi senza fine: ko anche nel terzo turno a Shanghai contro Rinderknech
A Roma la 33esima edizione dell’Ottobrana Monticiana, dal 10 al 12 ottobre a Rione Monti
Provincia Agropoli

Agropoli. Scoperta banda che smerciava droga

  • Ottobre 6, 2025
  • 0
  • 151
  • 1 Min Read
Agropoli. Scoperta banda che smerciava droga

Smantellato un giro di spaccio di cocaina ad Agropoli, nel Salernitano. I Carabinieri della locale Compagnia, su disposizione del Gip del Tribunale di Vallo della Lucania, hanno eseguito cinque misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati. Una persona è stata posta agli arresti domiciliari, una sottoposta all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre per altri tre è stato disposto il divieto di dimora nel comune cilentano. Le misure sono state emesse nell’ambito di un’inchiesta antidroga che ha portato alla luce un’attività di spaccio ben organizzata, con particolare riferimento alla cessione di cocaina a clienti residenti ad Agropoli. Le indagini hanno permesso di recuperare circa 100 grammi di sostanza stupefacente. Secondo quanto emerso, gli indagati agivano con estrema cautela: utilizzavano un linguaggio criptico nelle comunicazioni, concordavano appuntamenti rapidi con i clienti abituali e adottavano misure per eludere i controlli delle forze dell’ordine. In alcuni casi, la droga veniva nascosta in luoghi non direttamente riconducibili agli indagati. È stato anche accertato l’uso di utenze telefoniche intestate a soggetti stranieri e canali comunicativi considerati difficilmente intercettabili.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Provincia

Franco Gabrielli in visita a Calvanico e

Una visita tanto inattesa quanto significativa, che ha permesso di scrivere

Liberato Gibboni
Luglio 11, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese

Pagani, accoltellato dopo una partita di calcetto

Accoltellato al termine di una partita amatoriale di calcetto a Pagani,

Liberato Gibboni
Luglio 12, 2013
Salerno Sud Provincia

Case svaligiate e rame rubate: 5 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vicequestore Claudio De

Liberato Gibboni
Luglio 13, 2013
Provincia Cava dè Tirreni

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Liberato Gibboni
Luglio 14, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese Nocerina

La Nocerina si è iscritta al campionato

Grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori la Nocerina ha regolarizzato

Liberato Gibboni
Luglio 15, 2013