Agropoli. Scoperta banda che smerciava droga

Smantellato un giro di spaccio di cocaina ad Agropoli, nel Salernitano. I Carabinieri della locale Compagnia, su disposizione del Gip del Tribunale di Vallo della Lucania, hanno eseguito cinque misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati. Una persona è stata posta agli arresti domiciliari, una sottoposta all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre per altri tre è stato disposto il divieto di dimora nel comune cilentano. Le misure sono state emesse nell’ambito di un’inchiesta antidroga che ha portato alla luce un’attività di spaccio ben organizzata, con particolare riferimento alla cessione di cocaina a clienti residenti ad Agropoli. Le indagini hanno permesso di recuperare circa 100 grammi di sostanza stupefacente. Secondo quanto emerso, gli indagati agivano con estrema cautela: utilizzavano un linguaggio criptico nelle comunicazioni, concordavano appuntamenti rapidi con i clienti abituali e adottavano misure per eludere i controlli delle forze dell’ordine. In alcuni casi, la droga veniva nascosta in luoghi non direttamente riconducibili agli indagati. È stato anche accertato l’uso di utenze telefoniche intestate a soggetti stranieri e canali comunicativi considerati difficilmente intercettabili.