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Serie A, Torino-Lecce inizia in ritardo per problemi alla linea di porta. Cosa è successo

  • Novembre 7, 2026
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Serie A, Torino-Lecce inizia in ritardo per problemi alla linea di porta. Cosa è successo

(Adnkronos) –
E’ stato ritardato di oltre un quarto d’ora dal direttore di gara il fischio d’inizio della sfida tra Torino e Lecce, match valido per l’undicesima giornata di Serie A. Poco prima dell’inizio della partita, infatti, la squadra arbitrale ha ravvisato un problema alla linea della porta posta sotto la curva Maratona. La linea, infatti, non sarebbe stata completamente dritta, minando così la corretta regolarità del match. 

La linea disegnata in modo scorretto, infatti, avrebbe impedito il giusto funzionamento delle telecamere e della Goal Line Technology, oltre a rendere “non conforme” il terreno di gioco in senso assoluto. Gli addetti del campo, quindi, hanno ridisegnato la linea di porta e l’arbitro Feliciani ha testato la Goal Line Technology (facendo oltrepassare la linea di porta al pallone e controllando il suo orologio), ma la prova ha dato inizialmente esito negativo. La gara è iniziata solo dopo un ulteriore conferma del Var.  

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