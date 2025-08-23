Serie A, si parte: oggi Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce - Diretta - Le Cronache
Serie A, si parte: oggi Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce – Diretta
  • Agosto 23, 2025
(Adnkronos) –
Inizia la Serie A 2025/26. Il campionato italiano parte oggi, sabato 23 agosto, con la prima giornata: in campo il Napoli campione in carica di scena al Mapei Stadium contro il neopromosso Sassuolo e il Genoa, che al Ferraris sfida il Lecce. La squadra di Conte vuole confermarsi dopo il titolo dell'anno scorso ma deve fare i conti con il pesante infortunio di Lukaku, che lo terrà lontano dal campo per alcuni mesi. Fiducia quindi a Lucca in attacco, arrivato in estate dall'Udinese, con un altro nuovo acquisto, De Bruyne, subito titolare.  In serata altre due partite: la Roma affronta il Bologna all'Olimpico, nel primo big match della stagione, mentre il nuovo Milan di Allegri ospita la Cremonese a San Siro.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

