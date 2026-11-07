Serie A, oggi Roma-Sassuolo: orario, probabili formazioni e dove vederla - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Garlasco, scontro in tv tra Carmelo Abbate e l’avvocata di Sempio: “Giustifichi l’ingiustificabile” Paraguay, Pedro Alliana ha prestato giuramento come presidente: il suo predecessore Peña agli arresti domiciliari Iran, le tre opzioni di Trump dopo il voto di Midterm: “Presto la decisione”. Nella notte colpita l’isola di Qeshm Verissimo oggi 7 novembre, ospiti e anticipazioni della puntata Serie A, oggi Roma-Sassuolo: orario, probabili formazioni e dove vederla MotoGp, oggi qualifiche e gara Sprint Gp Qatar: orari e dove vederle in tv (in chiaro) Ballando con le stelle, stasera su Rai1: le anticipazioni e l’ospite speciale Formula 1, oggi qualifiche Gp Brasile: orario e dove vederle in chiaro Papa Leone XIV in Uruguay: “Mai avuto dubbi sul viaggio. Fiero di essere americano e di aver votato” Cancro alla prostata, studio italiano rivela motivo per cui sfugge a immunoterapia Irlanda, allarme per minacce bomba a pochi giorni da vertici Ue e Cpe Fine vita, reset delle leggi regionali: due provvedimenti fermi in Senato, il quadro Garlasco, scontro in tv tra Carmelo Abbate e l’avvocata di Sempio: “Giustifichi l’ingiustificabile” Paraguay, Pedro Alliana ha prestato giuramento come presidente: il suo predecessore Peña agli arresti domiciliari Iran, le tre opzioni di Trump dopo il voto di Midterm: “Presto la decisione”. Nella notte colpita l’isola di Qeshm Verissimo oggi 7 novembre, ospiti e anticipazioni della puntata Serie A, oggi Roma-Sassuolo: orario, probabili formazioni e dove vederla MotoGp, oggi qualifiche e gara Sprint Gp Qatar: orari e dove vederle in tv (in chiaro) Ballando con le stelle, stasera su Rai1: le anticipazioni e l’ospite speciale Formula 1, oggi qualifiche Gp Brasile: orario e dove vederle in chiaro Papa Leone XIV in Uruguay: “Mai avuto dubbi sul viaggio. Fiero di essere americano e di aver votato” Cancro alla prostata, studio italiano rivela motivo per cui sfugge a immunoterapia Irlanda, allarme per minacce bomba a pochi giorni da vertici Ue e Cpe Fine vita, reset delle leggi regionali: due provvedimenti fermi in Senato, il quadro
Ultim'ora Nazionale

Serie A, oggi Roma-Sassuolo: orario, probabili formazioni e dove vederla

  • Novembre 7, 2026
  • 0
  • 78
  • 1 Min Read
Serie A, oggi Roma-Sassuolo: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 7 novembre, i giallorossi ospitano il Sassuolo all’Olimpico nell’undicesima giornata di campionato. La squadra di Gasperini, terza in classifica a 24 punti (-4 dalla Lazio capolista), è reduce dalla brutta rimonta subita a Old Trafford contro il Manchester United (3-2) e va a caccia di tre punti pesanti in chiave campionato. Anche i neroverdi del grande ex Aquilani, quartultimi, cercano il riscatto dopo la sconfitta contro la Fiorentina.  

Ecco le probabili formazioni di Roma-Sassuolo, in campo stasera alle 20:45:Roma (3-4-2-1) Gollini; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Molina N., Cristante, Pisilli, Lulli; Soulè, Mora; Malen. All. Gasperini 

Sassuolo (4-3-3) Turati; Walukiewicz, Idzes, Candè, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Berardi, Esposito Se., Laurientè. All. Aquilani 

La partita di Serie A tra Roma e Sassuolo sarà visibile in diretta sui canali Sky Sport, ma anche su Dazn. La sfida sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, Now e sull’app di Dazn. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025