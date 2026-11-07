Serie A, oggi Roma-Sassuolo: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 7 novembre, i giallorossi ospitano il Sassuolo all’Olimpico nell’undicesima giornata di campionato. La squadra di Gasperini, terza in classifica a 24 punti (-4 dalla Lazio capolista), è reduce dalla brutta rimonta subita a Old Trafford contro il Manchester United (3-2) e va a caccia di tre punti pesanti in chiave campionato. Anche i neroverdi del grande ex Aquilani, quartultimi, cercano il riscatto dopo la sconfitta contro la Fiorentina.

Ecco le probabili formazioni di Roma-Sassuolo, in campo stasera alle 20:45:Roma (3-4-2-1) Gollini; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Molina N., Cristante, Pisilli, Lulli; Soulè, Mora; Malen. All. Gasperini

Sassuolo (4-3-3) Turati; Walukiewicz, Idzes, Candè, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Berardi, Esposito Se., Laurientè. All. Aquilani

La partita di Serie A tra Roma e Sassuolo sarà visibile in diretta sui canali Sky Sport, ma anche su Dazn. La sfida sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, Now e sull’app di Dazn.

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