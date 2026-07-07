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Sentenza sessista, l’avv Tedesco precisa e rettifica

  • Luglio 7, 2026
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Sentenza sessista, l’avv Tedesco precisa e rettifica

 

Il sottoscritto Avv. Michele Tedesco, del Foro di Salerno, con studio in Salerno, in proprio e quale legale interessato ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nonché dell’art. 4 dell’Allegato A.1 al D.Lgs. 196/2003 (Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica),

premesso

  • che in data 7 luglio 2026 la testata online Cronache Salerno ha pubblicato, a firma del giornalista Mario Rinaldi, l’articolo intitolato «Sentenza sessista: l’avv. Tedesco: “Lei ci ha insegnato a non mollare”», contenente una presunta intervista al sottoscritto;
  • che l’articolo attribuisce al sottoscritto dichiarazioni e affermazioni mai rese, in alcuni casi giuridicamente errate e in altri radicalmente false quanto a fatti personali;

    rilevato

    che la pubblicazione di notizie non corrispondenti al vero e l’attribuzione al sottoscritto di dichiarazioni mai pronunciate integrano una lesione della dignità personale e professionale e della reputazione dello scrivente, con conseguente diritto all’esercizio della rettifica ai sensi della normativa vigente;

    chiede

    ai sensi dell’art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, la pubblicazione gratuita e integrale della seguente rettifica, con il medesimo rilievo

tipografico e nella medesima collocazione dell’articolo originario, entro i termini di legge.

TESTO DELLA RETTIFICA

In relazione all’articolo «Sentenza sessista: l’avv. Tedesco: “Lei ci ha insegnato a non mollare”», pubblicato su Cronache Salerno il 7 luglio 2026 a firma del giornalista Mario Rinaldi, l’avv. Michele Tedesco dichiara quanto segue.

1. Sulla pretesa attribuzione di compensi o regali. L’articolo riporta la seguente affermazione attribuita al sottoscritto: «Io ho scelto di difenderla gratuitamente, colpito dalla sua storia; solo dopo, di sua spontanea volontà, ha voluto riconoscermi qualcosa, e gliene sono grato». Tale dichiarazione è totalmente falsa e mai pronunciata. Il sottoscritto non ha mai ricevuto dalla signora Audrey Ubeda alcun compenso, regalo, liberalità o riconoscimento economico di qualsiasi natura, né in denaro né in altra forma. L’affermazione è stata inventata di sana pianta dal giornalista e gravemente lesiva dell’onorabilità professionale del sottoscritto.

2. Sulla pretesa affermazione relativa all’assegnazione del fascicolo a un diverso P.M. L’articolo attribuisce al sottoscritto la seguente dichiarazione: «Per fortuna il gip l’ha respinta e ha affidato il fascicolo a un’altra pm, che ha invece chiesto il rinvio a giudizio». Anche tale affermazione non è mai stata pronunciata dal sottoscritto ed è giuridicamente errata e fuorviante, in quanto il Giudice per le indagini preliminari, nel rigettare una richiesta di archiviazione, non ha il potere di assegnare il fascicolo a un diverso pubblico ministero, trattandosi di atto estraneo alle sue attribuzioni processuali. È pertanto impossibile che un professionista del diritto abbia potuto esprimersi nei termini riportati. La dichiarazione è stata integralmente inventata dal giornalista.

Il sottoscritto stigmatizza con fermezza la condotta del giornalista Mario Rinaldi, il quale ha artatamente costruito un’intervista inserendo affermazioni mai rese, così violando i basilari doveri di verità, correttezza e fedeltà che presidiano l’esercizio del diritto di cronaca. La circostanza è tanto più grave in quanto le dichiarazioni inventate vertono su fatti personali (la

percezione di compensi) e su valutazioni tecnico-giuridiche errate che il sottoscritto, quale professionista forense, non avrebbe mai potuto formulare, con conseguente discredito della sua immagine professionale.

Il sottoscritto si riserva ogni azione nelle competenti sedi a tutela dei propri diritti, ivi incluso il risarcimento del danno all’immagine e alla reputazione professionale.

Con osservanza. Salerno, 7 luglio 2026

Avv. Michele Tedesco

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