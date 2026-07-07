Sentenza sessista, l’avv Tedesco precisa e rettifica

tipografico e nella medesima collocazione dell’articolo originario, entro i termini di legge.

TESTO DELLA RETTIFICA

In relazione all’articolo «Sentenza sessista: l’avv. Tedesco: “Lei ci ha insegnato a non mollare”», pubblicato su Cronache Salerno il 7 luglio 2026 a firma del giornalista Mario Rinaldi, l’avv. Michele Tedesco dichiara quanto segue.

1. Sulla pretesa attribuzione di compensi o regali. L’articolo riporta la seguente affermazione attribuita al sottoscritto: «Io ho scelto di difenderla gratuitamente, colpito dalla sua storia; solo dopo, di sua spontanea volontà, ha voluto riconoscermi qualcosa, e gliene sono grato». Tale dichiarazione è totalmente falsa e mai pronunciata. Il sottoscritto non ha mai ricevuto dalla signora Audrey Ubeda alcun compenso, regalo, liberalità o riconoscimento economico di qualsiasi natura, né in denaro né in altra forma. L’affermazione è stata inventata di sana pianta dal giornalista e gravemente lesiva dell’onorabilità professionale del sottoscritto.

2. Sulla pretesa affermazione relativa all’assegnazione del fascicolo a un diverso P.M. L’articolo attribuisce al sottoscritto la seguente dichiarazione: «Per fortuna il gip l’ha respinta e ha affidato il fascicolo a un’altra pm, che ha invece chiesto il rinvio a giudizio». Anche tale affermazione non è mai stata pronunciata dal sottoscritto ed è giuridicamente errata e fuorviante, in quanto il Giudice per le indagini preliminari, nel rigettare una richiesta di archiviazione, non ha il potere di assegnare il fascicolo a un diverso pubblico ministero, trattandosi di atto estraneo alle sue attribuzioni processuali. È pertanto impossibile che un professionista del diritto abbia potuto esprimersi nei termini riportati. La dichiarazione è stata integralmente inventata dal giornalista.

Il sottoscritto stigmatizza con fermezza la condotta del giornalista Mario Rinaldi, il quale ha artatamente costruito un’intervista inserendo affermazioni mai rese, così violando i basilari doveri di verità, correttezza e fedeltà che presidiano l’esercizio del diritto di cronaca. La circostanza è tanto più grave in quanto le dichiarazioni inventate vertono su fatti personali (la