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Senato, via Gasparri, eletta Stefania Craxi

  • Marzo 26, 2026
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Senato, via Gasparri, eletta Stefania Craxi

“Nel corso della riunione del gruppo parlamentare di Forza Italia al Senato – si legge in una nota diffusa dall’ufficio stampa del gruppo – nel quadro di un avvicendamento concordato col Segretario Nazionale, Antonio Tajani, il Presidente uscente Maurizio Gasparri ha rassegnato le sue dimissioni dall’incarico di Presidente e, al medesimo incarico, è stata eletta per acclamazione la senatrice Stefania Craxi. Sempre nel corso della riunione, il gruppo parlamentare ha inoltre proposto la candidatura del senatore Maurizio Gasparri alla presidenza della Commissione Esteri e Difesa del Senato”

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