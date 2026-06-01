Il vero vincitore è ancora De Luca

Nicola Landolfi

L’aritmetica dice che De Luca ha preso meno voti delle sue liste. La matematica no. La logica ancora di meno. Il Sindaco neo eletto ha preso il 58% dei voti. Le liste solo 3 punti di più. Lui era 1 su 8. i suoi consiglieri quasi la metà dei candidati. Quindi, se prendo il 58, le mie liste devono prendere, almeno dai 7 ai 9 punti percentuali di più. Un quarto dei candidati di De Luca è sotto i 200. Quindi, non per partito preso o per fare l’apologeta di De Luca, è talmente trascinante ancora lui da portare con sé in consiglio, quelli che avevano amministrato Salerno in un modo che sicuramente non passerà alla storia. Io, pur avendo fatto tutto, sempre da eletto e mai nominato, per 40 giorni non ho mai sentito parlare bene dell’amministrazione uscente e questo è il segno della totale indifferenza tra la scelta dei candidati e il risultato finale. Come nell’ultimo giro del campionato mondiale di ciclismo su strada, De Luca, quasi come se solo per lui il tempo si fosse fermato parte, cambia il “rapporto” della pedalata e lascia fermi sul posto i rappresentanti di Fico con le loro rosse bandiere, i rappresentanti del professore avellinese Marenghi e il presidente nazionale dell’ordine degli ingegneri. Aritmetica, matematica, logica. Materie scientifiche non demagogiche. E anche i 4 salernitani su 10 che non sono andati a votare o sapevano che il loro voto sarebbe stato ininfluente o non ne potevano più di essere ossessionati dai candidati al consiglio comunale, che erano entrati tutti nel mood che ce la potevano fare. Come nel Gattopardo la giunta, salvo un nome esterno, sarà uguale alle ultime. Il criterio sarà sempre lo stesso. Finché c’è De Luca c’è speranza.