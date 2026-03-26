Francesco Morra eletto presidente Anci Campania

Sono onorato dell’elezione alla presidenza di Anci Campania e consapevole della responsabilità che questo ruolo comporta”. Lo afferma il neo presidente dell’Anci Campania, Francesco Morra, che sottolinea come “in questa fase, avere alla guida nazionale Gaetano Manfredi rappresenta un valore aggiunto importante”, per “autorevolezza istituzionale, capacità di dialogo tra i livelli di governo e una visione moderna dell’Anci”. L’elezione è avvenuta oggi pomeriggio, alla presenza del sindaco di Napoli e presidente nazionale Anci, Gaetano Manfredi, e del segretario generale Aniello D’Auria. “Negli ultimi mesi Anci Campania ha seguito una linea chiara: difendere i Comuni e costruire politiche più eque”, prosegue Morra, sindaco di Pellezzano e che nell’ultimo anno è stato presidente facente funzioni dell’Anci, citando “la battaglia per il riconoscimento reale delle aree interne” e l’impegno su “sviluppo territoriale, turismo e sostenibilità dei servizi locali, a partire dall’ambiente”. Per il neo presidente “si apre una nuova stagione”, basata su “più collaborazione tra Comuni, un rapporto più forte con la Regione e con il Governo” e su “una rete istituzionale capace di incidere davvero sulle scelte strategiche”. Le aree interne, evidenzia, “saranno centrali”, con l’obiettivo di “garantire servizi, qualità della vita e opportunità per i giovani, contrastando lo spopolamento e costruendo uno sviluppo equilibrato, in connessione con i grandi centri urbani”. Infine, l’impegno per “un’Anci Campania più vicina ai territori, anche attraverso incontri itineranti”, per “ascoltare tutti e dare voce soprattutto ai piccoli Comuni”. “I Comuni devono tornare protagonisti. Lavorando insieme possiamo costruire una Campania più forte, più coesa e capace di affrontare le sfide future”, conclude.