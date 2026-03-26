Santa Marina. Ferito gravemente in porto

Un uomo di 50 anni, originario della provincia di Salerno, è rimasto gravemente ferito nella mattinata di oggi nel porto di Policastro Bussentino, frazione costiera del comune di Santa Marina. L’uomo stava effettuando alcuni lavori di manutenzione sulla propria imbarcazione quando, per cause accidentali, si è procurato una profonda ferita a un braccio, perdendo una grande quantità di sangue. Provvidenziale l’intervento delle persone presenti sul posto, che hanno immediatamente prestato soccorso e allertato i sanitari. Il ferito è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, presso l’ospedale di Sapri. Considerata la gravità della lesione, i medici hanno disposto il trasferimento in ambulanza al Policlinico di Napoli, dove potrà ricevere cure più specifiche. Sono in corso, intanto, gli accertamenti da parte dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente.
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