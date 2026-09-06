Semifinale Miss Gocce di Stelle, trionfa Francesca Procida - Le Cronache Spettacolo e Cultura
Edicola

Notizie Flash!

Semifinale Miss Gocce di Stelle, trionfa Francesca Procida
Maraio: Il centrosinistra parta dai programmi
Longevità e risultati. Ecco perché e dove il governo Meloni sbaglia
Comune, è tempo di poltrone
Arte Storia Tradizioni Eventi Spettacolo e Cultura

Semifinale Miss Gocce di Stelle, trionfa Francesca Procida

  • Settembre 6, 2026
  • 0
  • 44
  • 2 Min Read
Semifinale Miss Gocce di Stelle, trionfa Francesca Procida

Grande successo per la semifinale del concorso di bellezza Miss Gocce di Stelle che si è svolta nel gremitissimo Castello Doria ad Angri. L’evento, patrocinato dal Comune di Angri, è stato organizzato dall’Agenzia Madas di Franco Mazzotta che è riuscito a portare sul palco non solo la bellezza, grazie alla presenza di venti aspiranti Miss , ma anche la musica grazie alla presenza del sassofonista Giuseppe Mansi, del cantante Davide Ronca e del cantante percussionista Aldo Clemente. A conquistare il titolo di Miss Gocce di Stelle è stata la giovanissima quindicenne Francesca Procida di Battipaglia, al secondo posto si è classificata Gaia Iorio di Angri. Sul terzo gradino Anna Chiara Prosperi di Angri. La fascia di Miss Angri se l’è aggiudicata Gaia Iorio. Hanno ricevuto le gratificanti fasce di Miss Madas Annachiara Savarese, di Miss Telegenia Elisabeth Marotta, di Miss Frimm Solofra Claudia Giordano Buono, di Miss Promo 404 Anastasia Sica, di Miss Engagement Adriana Viscardi, di Miss Fotogenia Sharon Bamonte, di Miss Eleganza Noemi Signoriello, di Miss Teeneger Gloria D’Arienzo, di Miss Sorriso Seni Ndeje, di Miss Galiano Angela Catuogno, di Miss Magic Italia TV Martina Coppola, di Miss Comunicazione Annachiara Prosperi, di Miss Luhma Ester Fiocco, di Miss Ottica Marrazzo Adelaide De Miri. La manifestazione è stata brillantemente condotta da Oreste Fortunato. La giuria, composta da Giuseppe Fattorusso, Anna Conte, Rossella Molisso, Claudia D’Antonio, Pippo Della Corte, Antonio Carbone, Mario Inverso, Francesco Robustelli, Roberto Galisi, Carolina Granato, Annamaria Cerrato, Salvatore Civale, è stata presieduta da Andrea Di Lieto. L’evento ha avuto anche deliziosi momenti musicali grazie alla presenza del sassofonista Giuseppe Mansi, dei cantanti Davide Ronca e del cantante percussionista Aldo Clemente. Le coreografie sono state affidate alla direttrice artistica Rossella Molisso, la scenografia a Teresa Soisso. Le fotografie sono state realizzate da Nicolas Kabir, le riprese video da Magic Italia Tv di Orazio Zampaglione. Prossimo appuntamento la finalissima a Mercato San Severino domenica 6 settembre.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Spettacolo e Cultura

Il dono di Guido Cataldo: un musical

«Io sono Matteo! Il mio nome vuol dire: “Il dono di

Tommaso D'Angelo
Settembre 16, 2012
Spettacolo e Cultura

I vincitori del premio Grassi

Pittura, scultura, artigianato artistico ancora una volta hanno avuto il loro

Tommaso D'Angelo
Settembre 23, 2012
Spettacolo e Cultura

Giovani avvocati a sostegno dellEtiopia

L’estate da poco conclusa lascia dietro di sé temperature incredibilmente alte,

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Spettacolo e Cultura

Ogni otto minuti nel mondo una lei

«Ogni otto minuti nel mondo una donna viene assassinata. Per gelosia,

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Spettacolo e Cultura

Musica italiana: Numeri Primi con Elisa e

Dopo il successo al Teatro Filarmonico di Verona, l’Orchestra vocale “Numeri

Tommaso D'Angelo
Settembre 28, 2012