Seconda tappa di Sarno Trekking - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

Seconda tappa di Sarno Trekking
Epatite A, salgono a 53 i ricoveri a Napoli
Raid nel salone a Mariconda, ladro preso
De Luca, Pomicino ha sempre difeso gli interessi della Campania
Provincia Sarno

Seconda tappa di Sarno Trekking

  • Marzo 21, 2026
  • 0
  • 105
  • 2 Min Read
Seconda tappa di Sarno Trekking

Si è svolta ieri mattina la seconda tappa di “Sarno Trekking – Tra storia e natura”, iniziativa finalizzata alla valorizzazione del patrimonio naturalistico e storico del territorio, che ha registrato la partecipazione di circa 60 escursionisti. Il percorso, lungo il sentiero CAI 433, ha attraversato l’Oasi del Voscone fino a raggiungere l’Eremo di Santa Maria a Castello, nel territorio di Castel San Giorgio, complesso di origine fortificata risalente all’VIII secolo e successivamente trasformato in luogo di culto. All’iniziativa hanno preso parte il Sindaco di Sarno, Francesco Squillante, insieme a una delegazione dell’Amministrazione comunale. L’escursione è stata guidata da rappresentanti del Club Alpino Italiano di Cava de’ Tirreni e dall’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, con il supporto delle associazioni locali coinvolte. All’arrivo, il Sindaco Squillante, l’Amministrazione e tutti i partecipanti sono stati accolti dal Sindaco di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, in un momento istituzionale che ha evidenziato il valore della collaborazione tra territori limitrofi nella promozione condivisa delle risorse ambientali e culturali. “Stiamo registrando un numero sempre più elevato di richieste di prenotazione per le prossime tappe di Sarno Trekking – ha dichiarato il Sindaco Francesco Squillante –. Un segnale significativo che testimonia il crescente interesse verso il nostro territorio, capace di attrarre centinaia di persone tra appassionati di trekking e visitatori desiderosi di scoprirne le bellezze.” Al rientro, il Sindaco ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti, annunciando la realizzazione di nuovi sentieri, in continuità con la collaborazione avviata con il CAI, e l’ampliamento del calendario con ulteriori tappe, con l’obiettivo di rendere l’offerta escursionistica sempre più strutturata, accessibile e attrattiva. Il calendario degli appuntamenti proseguirà sabato 4 aprile 2026 con una nuova escursione lungo il sentiero CAI 431, che conduce alla Sorgente Sant’Angelo, tra gli itinerari più apprezzati dagli amanti del trekking e della natura.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Provincia

Franco Gabrielli in visita a Calvanico e

Una visita tanto inattesa quanto significativa, che ha permesso di scrivere

Liberato Gibboni
Luglio 11, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese

Pagani, accoltellato dopo una partita di calcetto

Accoltellato al termine di una partita amatoriale di calcetto a Pagani,

Liberato Gibboni
Luglio 12, 2013
Provincia Salerno Sud

Case svaligiate e rame rubate: 5 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vicequestore Claudio De

Liberato Gibboni
Luglio 13, 2013
Provincia Cava dè Tirreni

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Liberato Gibboni
Luglio 14, 2013
Agro Nocerino Sarnese Nocerina Provincia

La Nocerina si è iscritta al campionato

Grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori la Nocerina ha regolarizzato

Liberato Gibboni
Luglio 15, 2013