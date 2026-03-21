Si è svolta ieri mattina la seconda tappa di “Sarno Trekking – Tra storia e natura”, iniziativa finalizzata alla valorizzazione del patrimonio naturalistico e storico del territorio, che ha registrato la partecipazione di circa 60 escursionisti. Il percorso, lungo il sentiero CAI 433, ha attraversato l’Oasi del Voscone fino a raggiungere l’Eremo di Santa Maria a Castello, nel territorio di Castel San Giorgio, complesso di origine fortificata risalente all’VIII secolo e successivamente trasformato in luogo di culto. All’iniziativa hanno preso parte il Sindaco di Sarno, Francesco Squillante, insieme a una delegazione dell’Amministrazione comunale. L’escursione è stata guidata da rappresentanti del Club Alpino Italiano di Cava de’ Tirreni e dall’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, con il supporto delle associazioni locali coinvolte. All’arrivo, il Sindaco Squillante, l’Amministrazione e tutti i partecipanti sono stati accolti dal Sindaco di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, in un momento istituzionale che ha evidenziato il valore della collaborazione tra territori limitrofi nella promozione condivisa delle risorse ambientali e culturali. “Stiamo registrando un numero sempre più elevato di richieste di prenotazione per le prossime tappe di Sarno Trekking – ha dichiarato il Sindaco Francesco Squillante –. Un segnale significativo che testimonia il crescente interesse verso il nostro territorio, capace di attrarre centinaia di persone tra appassionati di trekking e visitatori desiderosi di scoprirne le bellezze.” Al rientro, il Sindaco ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti, annunciando la realizzazione di nuovi sentieri, in continuità con la collaborazione avviata con il CAI, e l’ampliamento del calendario con ulteriori tappe, con l’obiettivo di rendere l’offerta escursionistica sempre più strutturata, accessibile e attrattiva. Il calendario degli appuntamenti proseguirà sabato 4 aprile 2026 con una nuova escursione lungo il sentiero CAI 431, che conduce alla Sorgente Sant’Angelo, tra gli itinerari più apprezzati dagli amanti del trekking e della natura.