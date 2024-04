Scudetto Inter, la festa in provincia di Salerno

La vittoria del ventesimo scudetto da parte dell’Inter ha entusiasmato i tanti tifosi italiani. Tra essi anche quelli di Capaccio Paestum dove recentemente è stato aperto un Inter Club. «Siamo qui a nome dell’Inter Club Capaccio Paestum a festeggiare questo meraviglioso scudetto a tinte nerazzurre che vale la seconda stella – dicono i tifosi nerazzurri di Capaccio Paestum – uno scudetto strameritato, dominato in lungo e largo e coronato dalla vittoria nel derby in casa del Milan, infatti per la prima volta nella storia della serie a una squadra ha vinto il campionato in una stracittadina. Questa è la classica ciliegina sulla torta di una stagione che rimarrà leggendaria. Vogliamo ringraziare questi meravigliosi ragazzi che ci hanno dato una gioia incredibile, il nostro fantastico mister Simone Inzaghi che ha saputo vincere contro tutto e tutti prendendosi una grande rivincita dopo lo scudetto regalato due anni fa ai cugini rossoneri. Ringraziamo la società e in particolare modo il presidente Steven Zhang che ci ha riportato dove meritiamo di stare, vincendo il settimo trofeo da quando è presidente diventando il terzo presidente più vincente della storia dei nerazzurri dietro solo ai grandissimi presidenti Moratti, Angelo e Massimo. E un grazie ai nostri tifosi pestani che hanno festeggiato e festeggeranno con noi questa straordinaria vittoria». A festeggiare sono il presidente Alfonso Rubini, la vicepresidente Biancarosa Di Ruocco, la segretaria Angela Monzillo, il tesoriere Carmine Corrente, l’addetto stampa Manuel Monzillo, il responsabile Eventi Massimo Sabia, i consiglieri Gerardo Monzillo, Costabile Lo Schiavo, Ciro Russo, Alfonso Di lascio, Giuseppe Vigorito, Carmine Perozziello e Carmine Conforto. Anche in altre zone della provincia di Salerno si è festeggiata la seconda stella ottenuta dall’Inter dopo la vittoria del suo ventesimo campionato di Serie A. Sono tante le storie che rimarranno negli annali, tra sfottò, prese in giro, sana goliardia tipica del calcio e dei tifosi, ma anche belle storie in cui vi ha vinto lo sport. A Sala Consilina, ad esempio, sono presenti due club di tifosi: sia nerazzurri, vittoriosi, che rossoneri, sconfitti nel derby. Ebbene, nessuno scontro o altro, ma un bell’esempio. Gli sconfitti, e cioè i milanisti, hanno atteso i cugini per tributare loro un applauso. Altrettanto hanno fatto i vittoriosi, applaudendo e rendendo onore ai vinti. A proposito di goliardia, a Marina di Camerota un barista ha indossato una divisa molto particolare. Ieri mattina, infatti, il titolare del Bar Trieste, come si legge sui social e come riporta il “Giornale del Cilento”, indossava la maglia della stagione in corso della squadra milanese. La promessa è che la indosserà anche quando sarà ufficializzata quella del prossimo anno con tanto di tricolore. I nerazzurri, vincendo il derby della Madonnina, hanno scucito di fatto lo scudetto dalla maglia del Napoli e se lo sono cuciti sul petto proprio davanti ai cugini del Milan. Un qualcosa di molto simbolico e che rimarrà per sempre nella storia del calcio, quello che da molti viene definito come lo sport più bello del mondo che è anche capace di unire tifoserie rivali, in onore dello spirito decoubertiano. Non si registrano, fortunatamente, episodi negativi ma solo tanti festeggiamenti.