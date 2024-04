Lex’s start, tappa all’Università di Volpe

Lunedì scorso oltre 100 studenti del Corso di Sociologia Generale hanno preso parte ad una nuova tappa di Lex Start, l’iniziativa promossa da Andrea Volpe, consigliere della Regione Campania del gruppo consiliare Partito Socialista Italiano – Campania Libera – Noi di Centro – Noi Campani, che invita i giovani a scrivere di proprio pugno una legge regionale, presso l’Università degli Studi di Salerno. Nel corso del dibattito tante proposte, gli spunti e anche tante critiche. «La voglia di partecipazione è forte, è incredibile quanto questi incontri riescano ad animare il dibattito, accendere gli animi. Per me, questo, ogni volta, è davvero un privilegio. La volontà di Lex Start è proprio questa: dimostrare la vicinanza della politica alla sensibilità e alle problematiche dei giovani perché si attivino occasioni concrete di partecipazione istituzionale. La tappa all’Università rientra già nel secondo gruppo di giovani legislatori che reclutiamo tra studenti del nostro territorio con l’obiettivo di avvicinarli concretamente all’Istituzione regionale. Ogni volta è forte il senso di interesse, sintomo che questa generazione ha voglia di avere voce in capitolo. Confrontandosi tra opportunità, criticità e potenzialità della loro terra i giovani potranno costruire il loro domani, mi auguro senza scegliere di dover lasciare il luogo in cui sono nati e cresciuti», ha commentato il consigliere Volpe. Il viaggio di Lex Start non si ferma, all’orizzonte nuove tappe: nonostante manchino pochi mesi alla fine della scuola prosegue il suo viaggio tra gli studenti. Tornerà all’Università il prossimo 6 maggio e sarà prossimamente anche a Battipaglia e Montecorvino Rovella. Ogni incontro non è che una plenaria, un modo per capire quali sono le esigenze di una generazione in fermento ma a volte anche priva di punti fermi e direzioni certe. Nella seconda fase, gli interessati saranno coinvolti fattivamente, simuleranno il procedimento legislativo nell’Aula dell’Assemblea legislativa campana per poi giungere, come già accaduto a gennaio scorso, alla stesura di una vera proposta normativa, che avrà il suo iter nelle Commissioni competenti e in Consiglio.