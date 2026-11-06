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Scritta contro polizia in liceo Plinio Seniore a Roma, Valditara: “Gravissimo, disposta rimozione”

  • Novembre 6, 2026
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Scritta contro polizia in liceo Plinio Seniore a Roma, Valditara: “Gravissimo, disposta rimozione”

(Adnkronos) –
Una scritta contro la polizia è comparsa al liceo Plinio Seniore di Roma: come riferisce il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, oggi stesso “su mia esplicita richiesta, il graffito verrà rimosso”. “La scritta ‘Tutti odiano la polizia’ sulla parete di un’aula del liceo Plinio Seniore di Roma è un fatto di una gravità intollerabile – sottolinea Valditara – È un messaggio di odio contro le forze dell’ordine, che rischia di alimentare un clima di ostilità e di legittimare comportamenti violenti contro chi ogni giorno mette in pericolo la propria vita per garantire la sicurezza di tutti”.  

“Che una simile scritta campeggi all’interno di una scuola è ancora più inquietante. Non siamo di fronte a una semplice provocazione: siamo di fronte a un messaggio profondamente diseducativo e pericoloso, incompatibile con i valori costituzionali che la scuola ha il dovere di trasmettere – conclude – Nessuna tolleranza verso chi trasforma la scuola in un luogo di propaganda dell’odio. Chi semina disprezzo verso le forze dell’ordine mina le fondamenta stesse della convivenza democratica. Oggi stesso, su mia esplicita richiesta, il graffito verrà rimosso. Verranno accertate dagli organi competenti le responsabilità e adottati i provvedimenti conseguenti”.
 

cronaca

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