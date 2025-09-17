Scooter travolto da un’auto: Giuseppe muore a 19 anni

Non ce l’ha fatta Giuseppe Marchese, il 19enne di Sarno coinvolto lunedì sera in un drammatico incidente stradale nella zona industriale, in via Ingegno.

L’incidente

Era a bordo di uno scooter con un amico quando un’auto, guidata da una donna, li ha travolti. Ad avere la peggio il 19enne di Episcopio. Nononstante i tentativi dei medici dell’ospedale di Salerno di salvargli la vita, è stato sottoposto a due interventi chirurgici, il suo cuore non ha retto.

La giovane alla guida della vettura sarebbe risultata positiva ai test tossicologici e all’alcol test.