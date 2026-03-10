Schillaci: piano di rientro Campania, bene Fico - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Milano Granata, 25 anni di amore
80 anni dal primo voto delle donne: il Sindaco Lanzara al Consiglio Regionale
Eboli, prima edizione del premio letterario “Aniello Giordano”
Referendum costituzionale: posizioni giuridiche
Ultimora Campania

Schillaci: piano di rientro Campania, bene Fico

  • Marzo 10, 2026
  • 0
  • 146
  • 2 Min Read
Schillaci: piano di rientro Campania, bene Fico

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a Napoli per l’incontro “L’evoluzione digitale al servizio del paziente”. A margine dell’evento, il ministro ha risposto a diverse domande dei cronisti tra piano di rientro della Campania e vicenda Monaldi.  “Con la digitalizzazione avremo una sanità più vicina ai cittadini, più efficace e meno differenze. Oggi è inaccettabile che l’accessibilità alle cure dipenda dal Cap in cui si risiede. Credo che la digitalizzazione è strumento che ci può permettere di superare tante differenze” ha chiarito subito Schillaci. Il ministro ha sottolineato che “la digitalizzazione in sanità può portare un migliore accesso alle cure, più equità, minori discrepanze tra le varie regioni, anche tra le aree urbane e i piccoli centri. Una sanità più efficiente, più moderna, più vicina ai cittadini, ed è in questa direzione che il Governo si sta muovendo”.

Schillaci ha fatto riferimento anche al tema dell’Intelligenza artificiale evidenziando che “sempre governata dall’intelligenza umana potrà veramente migliorare tanti aspetti della nostra sanità che rimane una sanità pubblica di livello, ma che ha bisogno di una maggiore modernità per venire incontro a ciò che i cittadini vogliono, una sanità più vicina, più sensibile ai tanti cambiamenti che ci sono stati in questi anni. Quindi io credo che sia un’opportunità da non perdere per avere una migliore sanità pubblica nei prossimi anni”.

Sul piano di rientro per Campania Schillaci ha confermato che “ci siamo visti più di una volta con il presidente Fico, stiamo lavorando in quella direzione” e sulla morte del piccolo Domenico Caliendo ha ribadito: “Ci sono inchieste in corso, ci sono gli ispettori del Ministero che stanno redigendo i verbali delle ispezioni, quindi aspettiamo di avere i risultati”. Rispetto ai tempi in cui potrebbe arrivare una decisione da parte del ministero, Schillaci ha detto: “Non so i tempi quali possano essere, credo i tempi fisiologici”.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Cronaca Attualità Primo piano Extra Ultimora

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Attualità Primo piano Extra Ultimora Cronaca

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013