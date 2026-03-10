Schillaci: piano di rientro Campania, bene Fico

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a Napoli per l’incontro “L’evoluzione digitale al servizio del paziente”. A margine dell’evento, il ministro ha risposto a diverse domande dei cronisti tra piano di rientro della Campania e vicenda Monaldi. “Con la digitalizzazione avremo una sanità più vicina ai cittadini, più efficace e meno differenze. Oggi è inaccettabile che l’accessibilità alle cure dipenda dal Cap in cui si risiede. Credo che la digitalizzazione è strumento che ci può permettere di superare tante differenze” ha chiarito subito Schillaci. Il ministro ha sottolineato che “la digitalizzazione in sanità può portare un migliore accesso alle cure, più equità, minori discrepanze tra le varie regioni, anche tra le aree urbane e i piccoli centri. Una sanità più efficiente, più moderna, più vicina ai cittadini, ed è in questa direzione che il Governo si sta muovendo”.

Schillaci ha fatto riferimento anche al tema dell’Intelligenza artificiale evidenziando che “sempre governata dall’intelligenza umana potrà veramente migliorare tanti aspetti della nostra sanità che rimane una sanità pubblica di livello, ma che ha bisogno di una maggiore modernità per venire incontro a ciò che i cittadini vogliono, una sanità più vicina, più sensibile ai tanti cambiamenti che ci sono stati in questi anni. Quindi io credo che sia un’opportunità da non perdere per avere una migliore sanità pubblica nei prossimi anni”.

Sul piano di rientro per Campania Schillaci ha confermato che “ci siamo visti più di una volta con il presidente Fico, stiamo lavorando in quella direzione” e sulla morte del piccolo Domenico Caliendo ha ribadito: “Ci sono inchieste in corso, ci sono gli ispettori del Ministero che stanno redigendo i verbali delle ispezioni, quindi aspettiamo di avere i risultati”. Rispetto ai tempi in cui potrebbe arrivare una decisione da parte del ministero, Schillaci ha detto: “Non so i tempi quali possano essere, credo i tempi fisiologici”.