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Schillaci nominato socio onorario della Società italiana di radiologia medica e interventistica

  • Novembre 6, 2026
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Schillaci nominato socio onorario della Società italiana di radiologia medica e interventistica

(Adnkronos) – Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, è stato nominato ieri socio onorario della Società italiana di radiologia medica e interventistica (Sirm). Il prestigioso riconoscimento è stato conferito durante la cerimonia inaugurale del 52° Congresso nazionale della società scientifica, in corso all’Allianz MiCo di Milano. Nelle motivazioni ufficiali della nomina – informa una nota – il consiglio direttivo della Sirm rende omaggio al ministro “per la Sua eccezionale carriera accademica, scientifica e clinica, che ha dato straordinario lustro alla disciplina dell’Imaging radiologico e nucleare nel nostro Paese. Siamo profondamente fieri che un tale patrimonio di competenze e rigore scientifico sia oggi posto al servizio della Nazione, guidando con autorevolezza, lungimiranza e alto senso dello Stato l’intero ministero della Salute e il Servizio sanitario nazionale”. 

“Ricevere questo riconoscimento dalla Sirm è per me motivo di grande soddisfazione e orgoglio – afferma il ministro Schillaci – La radiologia medica e interventistica riveste un ruolo fondamentale nella medicina moderna, dalla prevenzione alla diagnosi fino al trattamento di numerose patologie. Ringrazio la società scientifica per questa nomina, che considero anche un’occasione per ribadire l’importanza della ricerca, dell’innovazione tecnologica e della valorizzazione delle competenze dei professionisti sanitari”. 

“Una scelta doverosa, che ci riempie di soddisfazione – sottolinea Nicoletta Gandolfo, presidente Sirm – Annoverare il ministro tra i membri onorari significa riconoscere l’enorme contributo che il professor Schillaci ha dato alla radiologia medica, sia come professionista sia nel suo attuale ruolo istituzionale. Un impegno concreto, diretto e propositivo, testimoniato da anni di attività, al quale abbiamo voluto rendere omaggio proprio durante la cerimonia inaugurale del nostro 52° Congresso nazionale”. 

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