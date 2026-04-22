Schianto mortale a Pagani: muoiono madre e figlio

Tragedia nel pomeriggio a Pagani, dove due persone – madre e figlio – hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 15 in via Mangioni.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto su cui viaggiavano si sarebbe scontrata frontalmente con un camion proveniente dalla direzione opposta. Un impatto violento che non ha lasciato scampo ai due occupanti del veicolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e i carabinieri, oltre ai sanitari del 118 della “Solidarietà” di Fisciano, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente