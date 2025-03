Schianto a Cava de’ Tirreni: muore 27enne, tre feriti.

Una serata tra amici si è trasformata in tragedia. Questa mattina, poco dopo le 4.30, un’Alfa Romeo bianca con a bordo quattro giovani di Castel San Giorgio si è schiantata contro un muro all’incrocio tra via Arti e Mestieri e la variante per Nocera Superiore. Il bilancio è drammatico: un morto e tre feriti.

A perdere la vita è Marco Apostolico, 27 anni, seduto accanto al conducente. Morto sul colpo, non ha avuto scampo. Gli altri tre occupanti dell’auto sono stati trasportati in ospedale: due al Santa Maria dell’Olmo di Cava, con ferite non gravi, e una ragazza al Ruggi di Salerno, dove è ricoverata per un trauma facciale e lesioni multiple, ma non è in pericolo di vita.

«Un tragico risveglio per la nostra comunità», ha commentato la sindaca di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, che ha conosciuto personalmente Marco. «Era un bravo giovane, un gran lavoratore». Per onorare la sua memoria, la sindaca ha dichiarato il lutto cittadino e annullato la sfilata dei carri di Carnevale.

Quello di oggi non è il primo incidente in questo punto: la scorsa settimana si era verificato un altro schianto. Una strada che, ancora una volta, si è trasformata in un luogo di dolore.