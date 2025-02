Scala: Politica campana non può restare sospesa

“La politica campana non può restare sospesa nell’attesa della sentenza della Corte Costituzionale sul terzo mandato. Il futuro della nostra regione non può essere deciso in base a un verdetto atteso per il 9 aprile: bisogna agire subito”. Lo ha dichiarato Tonino Scala, segretario regionale di Sinistra Italiana Campania in merito al terzo mandato fortemente voluto dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “Dobbiamo costruire una coalizione solida, chiara e alternativa in netta discontinuità con il passato, definendo al più presto il programma e il perimetro dell’alleanza. Rimandare ogni decisione sarebbe un segnale sbagliato, un atto di immobilismo che non possiamo permetterci – ha dichiarato Scala – La Campania ha bisogno di un cambiamento reale su tre macrotemi fondamentali: sanità, trasporti e governo del territorio. Tre settori cruciali in cui le politiche attuate finora hanno mostrato tutti i loro limiti e in cui è necessario un intervento deciso, strutturale e innovativo. Aspettare la decisione della Corte significa rinunciare alla responsabilità politica di costruire un’alternativa credibile per i cittadini campani. Il tempo delle attese è finito, è il momento di agire e di farlo in fretta”. Dunque, un appello ai partiti a decidere da quale parte stare ed entrare nel vivo di una campagna elettorale che promette essere senza esclusione di colpi. Sinistra Italiana è aperta al dialogo e al confronto con la coalizione di centrosinistra come ribadito già in altre occasioni.