Scafati, tragedia sul lavoro: muore operaio d 22 anni

Ancora una tragedia sul lavoro, l’ennesima avvenuta intorno alle ore 13 in via Melchiade a Scafati in provincia di Salerno: vittima un giovane di appena 22 anni originario di Poggiomarino. Stando alle prime ricostruzioni il giovane stava facendo salire una lamiera mentre si trovava su un’impalcatura di un palazzo in ristrutturazione in pieno centro cittadino quando è stato travolto dal carico che stava issando che gli ha provocato una ferita mortale. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso da parte dei mezzi del 118 giunti sul posto.